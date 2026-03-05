Цены на бензин А-95 могут вырасти еще больше: эксперт озвучил прогноз

Цены на бензин растут / © Unsplash

Реклама

Цены на бензин марки А-95 в Украине в ближайшие недели могут вырасти примерно на 2 грн за литр.

Такой прогноз озвучил член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин в эфире День Live.

По его словам, сейчас участники рынка занимают выжидательную позицию. Перерабатывающие предприятия и оптовые поставщики не спешат реализовывать большие объемы горючего, ограничиваясь небольшими партиями.

Реклама

«Когда к ним обращаются с запросом на бензин или дизель, они предлагают подождать, чтобы понять, как будет развиваться ситуация дальше, и только после этого принимают решение об отгрузке», — пояснил эксперт.

Шевчишин отметил, что для полноценной оценки тенденций на рынке требуется как минимум две недели. Именно за это время станет ясно, сохранится ли текущий ценовой тренд.

Цены на топливо в Украине — какая ситуация сейчас

Отметим, что аналитик не исключает альтернативного сценария. Если напряжение на Ближнем Востоке быстро снизится, стоимость горючего может вернуться на прежние уровни — около 60 грн за литр бензина и дизеля уже в этом сезоне.

Напомним, украинские АЗС цены на бензин и дизель могут взлететь до 100-150 грн за литр.

Реклама

В соцсетях прокатилась волна паники: водители массово жалуются на резкое удорожание горючего.

Тем временем президент Зеленский собрал правительство и сделал заявление о росте цен на бензин и дизель. Он заверил, что перебоев с снабжением горючего не будет.