- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 50
- Время на прочтение
- 1 мин
Цены на бензин А-95 могут вырасти еще больше: эксперт озвучил прогноз
Цены на бензин А-95 могут повыситься до 62 грн/литр. Эксперт объяснил, как ситуация на Ближнем Востоке влияет на рынок горючего в Украине.
Цены на бензин марки А-95 в Украине в ближайшие недели могут вырасти примерно на 2 грн за литр.
Такой прогноз озвучил член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин в эфире День Live.
По его словам, сейчас участники рынка занимают выжидательную позицию. Перерабатывающие предприятия и оптовые поставщики не спешат реализовывать большие объемы горючего, ограничиваясь небольшими партиями.
«Когда к ним обращаются с запросом на бензин или дизель, они предлагают подождать, чтобы понять, как будет развиваться ситуация дальше, и только после этого принимают решение об отгрузке», — пояснил эксперт.
Шевчишин отметил, что для полноценной оценки тенденций на рынке требуется как минимум две недели. Именно за это время станет ясно, сохранится ли текущий ценовой тренд.
Цены на топливо в Украине — какая ситуация сейчас
Отметим, что аналитик не исключает альтернативного сценария. Если напряжение на Ближнем Востоке быстро снизится, стоимость горючего может вернуться на прежние уровни — около 60 грн за литр бензина и дизеля уже в этом сезоне.
Напомним, украинские АЗС цены на бензин и дизель могут взлететь до 100-150 грн за литр.
В соцсетях прокатилась волна паники: водители массово жалуются на резкое удорожание горючего.
Тем временем президент Зеленский собрал правительство и сделал заявление о росте цен на бензин и дизель. Он заверил, что перебоев с снабжением горючего не будет.