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ТСН в социальных сетях

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Категория
Деньги
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Цены на бензин и автогаз упали: сколько стоит топливо 12 июня

Стоимость бензина и дизельного топлива в Украине остается стабильной с небольшими колебаниями.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Автозаправочная станция

Автозаправочная станция / © Associated Press

Ведущие сети автозаправочных станций в Украине обновили цены на топливо 12 июня. В среднем бензин А-95 продается по 75,63 грн за литр, а дизельное топливо — по 83,48 грн.

Об этом сообщает «Главком».

В целом цены на топливо на крупнейших АЗС практически не изменились. Лишь три сети внесли незначительные коррективы в стоимость отдельных видов топлива: бензин А-95 и автогаз подешевели примерно на 1 грн за литр.

Самые высокие цены на бензин и дизельное топливо в настоящее время наблюдаются в сетях OKKO, WOG и Socar, тогда как самые низкие цены на топливо предлагают «Укрнафта» и «БРСМ-Нафта».

Цены на топливо сегодня, 12 июня 2026 года

UPG

  • А95 — 74,90

  • А95+ — 76,90

  • ДП — 81,90

  • ДП+ — 83,90

  • А100 — 84,90

  • А92 — нет

  • Газ — 43,90

OKKO

  • А95 — 78,90

  • А95+ — 81,90

  • ДП — 85,90

  • ДП+ — 88,90

  • А100 — 88,90

  • А92 — нет

  • Газ — 45,90

WOG

  • А95 — 78,90

  • А95+ — 81,90

  • ДП — 85,90

  • ДП+ — 88,90

  • А100 — 88,90

  • А92 — нет

  • Газ — 45,90

KLO

  • А95 — 70,9

  • А95+ — 75,4

  • ДП — 80,9

  • ДП+ — 83,4

  • А100 — 82,5

  • А92 — 67,9

  • Газ — 42,4

SOCAR

  • А95 — 78,90

  • А95+ — 82,90

  • ДП — 86,90

  • ДП+ — 89,90

  • А100 — 88,90

  • А92 — нет

  • Газ — 45,90

«Укрнафта»

  • А95 — 74,90

  • А95+ — 74,90

  • ДП — 82,90

  • ДП+ — 82,90

  • А100 — нет

  • А92 — 69,90

  • Газ — 43,90

«БРСМ-Нафта»

  • А95 — 71,99

  • А95+ — нет

  • ДП — 79,99

  • ДП+ — нет

  • А100 — нет

  • А92 — нет

  • Газ — 43,49

Кстати, эксперт Дмитрий Леушкин предупреждает, что из-за геополитической нестабильности и колебаний цен на нефть в Украине возможно повышение стоимости топлива в конце лета и осенью. Если ситуация вокруг Ормузского пролива не стабилизируется, цена на бензин может достичь 95 грн за литр.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
300
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