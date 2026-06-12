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Цены на бензин и автогаз упали: сколько стоит топливо 12 июня
Стоимость бензина и дизельного топлива в Украине остается стабильной с небольшими колебаниями.
Ведущие сети автозаправочных станций в Украине обновили цены на топливо 12 июня. В среднем бензин А-95 продается по 75,63 грн за литр, а дизельное топливо — по 83,48 грн.
Об этом сообщает «Главком».
В целом цены на топливо на крупнейших АЗС практически не изменились. Лишь три сети внесли незначительные коррективы в стоимость отдельных видов топлива: бензин А-95 и автогаз подешевели примерно на 1 грн за литр.
Самые высокие цены на бензин и дизельное топливо в настоящее время наблюдаются в сетях OKKO, WOG и Socar, тогда как самые низкие цены на топливо предлагают «Укрнафта» и «БРСМ-Нафта».
Цены на топливо сегодня, 12 июня 2026 года
UPG
А95 — 74,90
А95+ — 76,90
ДП — 81,90
ДП+ — 83,90
А100 — 84,90
А92 — нет
Газ — 43,90
OKKO
А95 — 78,90
А95+ — 81,90
ДП — 85,90
ДП+ — 88,90
А100 — 88,90
А92 — нет
Газ — 45,90
WOG
А95 — 78,90
А95+ — 81,90
ДП — 85,90
ДП+ — 88,90
А100 — 88,90
А92 — нет
Газ — 45,90
KLO
А95 — 70,9
А95+ — 75,4
ДП — 80,9
ДП+ — 83,4
А100 — 82,5
А92 — 67,9
Газ — 42,4
SOCAR
А95 — 78,90
А95+ — 82,90
ДП — 86,90
ДП+ — 89,90
А100 — 88,90
А92 — нет
Газ — 45,90
«Укрнафта»
А95 — 74,90
А95+ — 74,90
ДП — 82,90
ДП+ — 82,90
А100 — нет
А92 — 69,90
Газ — 43,90
«БРСМ-Нафта»
А95 — 71,99
А95+ — нет
ДП — 79,99
ДП+ — нет
А100 — нет
А92 — нет
Газ — 43,49
Кстати, эксперт Дмитрий Леушкин предупреждает, что из-за геополитической нестабильности и колебаний цен на нефть в Украине возможно повышение стоимости топлива в конце лета и осенью. Если ситуация вокруг Ормузского пролива не стабилизируется, цена на бензин может достичь 95 грн за литр.