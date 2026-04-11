Цены на бензин и дизель 11 апреля: какая стоимость на АЗС
Низкие цены на бензин и дизель фиксируют на АЗС «Укрнафта».
Утром 11 апреля на украинских АЗС снизилась стоимость горючего. Так, средняя стоимость бензина А-95 составляет 74,01 грн, а литр дизельного горючего — 90,88 грн. Это меньше, чем днем раньше.
Об этом свидетельствуют данные издания «Главком» и «Киев24».
Сегодня на автозаправках снова фиксируют уменьшение цен на топливо. В частности, стоимость бензина или дизеля опустилась на заправках WOG, KLO и БРСМ-Нефти.
В среднем бензин А-92 — 72 грн за литр. В то же время, цена автогаза зафиксирована на уровне 48-49 грн за литр.
Самый дорогой бензин и дизель предлагают сети ОККО, WOG и Socar. Самое дешевое топливо — «Укрнефть» и «БРСМ-Нефть».
Цены на бензин — последние новости
На днях премьер Юлия Свириденко заявила, что начнется снижение цен на топливо в Украине. АЗС начали сбавлять стоимость горючего. В частности, государственная сеть АЗС «Укрнафта». 9-10 апреля на других заправках также начали фиксировать точечное удешевление ДТ и бензина.
В то же время, финансовый аналитик Алексей Кущ отмечает, что прогнозировать «откат» цен и точные цифры на АЗС сейчас невозможно. По его словам, цена на бензин может упасть в конце лета, однако только при нескольких условиях.
Заметим, президент Владимир Зеленский предупредил о потенциальной нехватке горючего в Украине. В частности, дизеля. По его словам, власти уже ведут переговоры, чтобы избежать дефицита и сдержать цены.