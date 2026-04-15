Цены на бензин и дизель 15 апреля: сколько стоит горючее на АЗС

Утром 15 апреля украинские АЗС обновили цены на дизельное топливо и бензин. Стоимость ДТ выросла на некоторых заправках. В среднем литр стоит 92,03 грн.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга «Главком» и «Новости.LIVE».

Стоимость бензина марки А-95 на больших АЗС фактически не изменилась — в среднем литр обойдется около 74,05 грн.

В то же время цены на дизель снова поднялись на некоторых сетях: на ОККО (+1 грн), Socar (+1 грн), «Укрнафте» (+2,6 грн) и «БРСМ-Нефти» (+1 грн).

На сегодняшнее утро самый дорогой бензин и дизель предлагают сети ОККО, WOG и Socar. Несмотря на удорожание, самые низкие цены на топливо остаются на «Укрнафте» и «БРСМ-Нефти».

Цены на бензин и ДТ 15 апреля

Цены на бензин и ДП 15 апреля 2026-го.

Финансовый аналитик Алексей Кущ считает, что сейчас трудно спрогнозировать, стоит ли ожидать «отката» цен на АЗС. В то же время, говорит он, цена на бензин может упасть в конце лета, но только при нескольких условиях. В частности, если произойдет снижение мировых цен на нефть — до 80 дол. за баррель.

Между тем, директор Консалтинговой группы «А95» Сергей Куюн прогнозирует, что стоимость горючего может вырасти до высоких отметок — от 150 до 200 грн за литр. Такая цена, вероятно, будет на топливном рынке, если война на Ближнем Востоке затянется до осени.

