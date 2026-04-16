Цены на бензин и дизель 16 апреля: сколько стоит литр на АЗС

АЗС / © pixabay.com/IADE-Michoko

Реклама

На утро четверга, 16 апреля, украинские автозаправки обновили цены на топливо. Стоимость дизеля и бензина разных марок не изменилась по сравнению с предыдущим днем.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга «Главкома».

Средняя стоимость бензина А-95 не изменилась и составляет около 74,05 грн/литр. Цены на ДТ также остались стабильными. В среднем литр дизтоплива обойдется в 92,03 грн.

Реклама

Традиционно высокая стоимость бензина и дизеля в сети автозаправок ОККО, WOG, KLO и Socar. Самые низкие цены на топливо остаются на Укрнефти и БРСМ-Нефти.

На прошлой неделе премьер Юлия Свириденко анонсировала, что цены на бензин в Украине начнут постепенно снижаться. АЗС начали корректировать стоимость горючего в сторону уменьшения. Впрочем, по словам главы правительства, стоимость может измениться лишь тогда, когда стабилизируется ситуация на Ближнем Востоке, которая и повлияла на резкое подорожание горючего.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил о потенциальном дефиците горючего в Украине. По его словам, это связано с нестабильностью поставок из-за событий на Ближнем Востоке, Государство уже работает над тем, чтобы избежать проблем.