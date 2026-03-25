Цены на бензин и дизель 25 марта: сколько стоит горючее на АЗС

АЗС.

Реклама

Утром 25 марта на украинских АЗС зафиксирован точечный рост цен на топливо. В частности, бензин.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга издания «Главком».

Средняя стоимость бензина А-95 в сетях автозаправок не изменилась. Самое дорогое горючее этой марки на «OKKO», «WOG» и «SOCAR» — 74,99 грн. Дешевле всего — на «БРСМ-Нефть» — 68,99 грн.

Реклама

Впрочем, цены на А-92 выросли. В частности, на KLO она поднялась на 1 грн. В то же время, стоимость дизельного топлива не изменилась. Дешевле всего литр обойдется на «Укрнафте» — 81,99 грн, а дороже всего — на «WOG» и «SOCAR», «ОККО» — 86,99 грн.

Средняя стоимость топлива утром 25 марта:

бензин А-92 - 67,74 грн за литр

бензин А-95 — 73,01 грн за литр

бензин А-95+ — 77,14 грн за литр

бензин А-100 — 84,37 грн за литр

ГП — 85,19 грн за литр

газ — 46,01 грн

Стоимость горючего на АЗС

Цены на бензин на утро 25 марта. Фото: Главком.

Напомним, на АЗС Украины на фоне войны на Ближнем Востоке существенно выросли цены на топливо. Чтобы хоть как-то смягчить влияние энергетического кризиса на потребителей, украинское правительство ввело «кэшбек на горючее» — это предполагает частичную компенсацию затрат на бензин. Программа будет действовать с 20 марта по 1 мая этого года.