Цены на бензин и дизель 27 марта: какая стоимость на АЗС

Утром 27 марта украинские сети АЗС обновили цены на топливо. Пока стоимость бензина и дизеля, стремительно росших с начала этого месяца, практически не изменилась — по сравнению со вчера.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга издания «Главком».

За сутки цены на горючее фактически не изменились. Самый дорогой бензин А-95 и дизель — в сетях OKKO, WOG и Socar. Самое дешевое топливо — «Укрнефть» и «БРСМ-Нефть».

Средняя стоимость горючего 27 марта

бензин А-92 — 69,59 грн

бензин А-95 — 72,72 грн

бензин А-95+ — 76,82 грн

бензин А-100 — 83,97 грн

дизель — 84,48 грн

газ — 46,16 грн

Цены на АЗС по состоянию на 27 марта

В Украине 20 марта стартовала государственная программа «Кешбек на горючее», предусматривающая частичную компенсацию расходов на бензин. Максимальный кэшбек на горючее составляет до 1000 грн. на человека в месяц. Программа будет действовать до 1 мая 2026г.

Президент Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар отмечает, что ценники на АЗС не пойдут вниз в ближайшее время. Пока рынок лихорадит из-за политических факторов, говорит эксперт, реального удешевления нефтепродуктов ожидать не стоит. Следовательно, сейчас стабильность цен на АЗС остается под вопросом.

По прогнозам эксперта Сергея Куюн, цены на АЗС в Украине могут приблизиться к отметке 90 грн за литр. В частности, на OKKO, WOG. На менее известных заправках водители могут сэкономить до 5 грн. на литре, но общая тенденция останется возрастающей.