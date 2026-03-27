Цены на бензин и дизель 27 марта: какая стоимость на АЗС
Низкие цены на бензин и дизельное топливо фиксируют на ВС «Укрнафты».
Утром 27 марта украинские сети АЗС обновили цены на топливо. Пока стоимость бензина и дизеля, стремительно росших с начала этого месяца, практически не изменилась — по сравнению со вчера.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга издания «Главком».
За сутки цены на горючее фактически не изменились. Самый дорогой бензин А-95 и дизель — в сетях OKKO, WOG и Socar. Самое дешевое топливо — «Укрнефть» и «БРСМ-Нефть».
Средняя стоимость горючего 27 марта
бензин А-92 — 69,59 грн
бензин А-95 — 72,72 грн
бензин А-95+ — 76,82 грн
бензин А-100 — 83,97 грн
дизель — 84,48 грн
газ — 46,16 грн
Цены на АЗС по состоянию на 27 марта
Цены на бензин и дизель — последние новости
В Украине 20 марта стартовала государственная программа «Кешбек на горючее», предусматривающая частичную компенсацию расходов на бензин. Максимальный кэшбек на горючее составляет до 1000 грн. на человека в месяц. Программа будет действовать до 1 мая 2026г.
Президент Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар отмечает, что ценники на АЗС не пойдут вниз в ближайшее время. Пока рынок лихорадит из-за политических факторов, говорит эксперт, реального удешевления нефтепродуктов ожидать не стоит. Следовательно, сейчас стабильность цен на АЗС остается под вопросом.
По прогнозам эксперта Сергея Куюн, цены на АЗС в Украине могут приблизиться к отметке 90 грн за литр. В частности, на OKKO, WOG. На менее известных заправках водители могут сэкономить до 5 грн. на литре, но общая тенденция останется возрастающей.