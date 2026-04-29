Цены на бензин и дизель 29 апреля: какая стоимость на АЗС

АЗС. / © pixabay.com

Утром 29 апреля цены на топливо на украинских автозаправках почти не изменились по сравнению с прошлым днем. Бензин марки А-95 в среднем стоит 73,03 грн за литр, а дизель — 88,03 грн.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга издания «Главком».

Самый дорогой бензин и дизельное топливо предлагает сети ОККО, WOG и Socar. Наименьшая стоимость традиционно на АЗС «Укрнафта» и «БРСМ-Нефть».

Цены на горючее

бензин А-95: 69,90 — 75,90 грн;

бензин А-95+: 72,90 — 78,90 грн;

бензин А-92 : 66,10 — 66,90 грн;

бензин А-100 — 80,50 — 85,90 грн;

дизтопливо: 86,99 — 89,90 грн;

газ: 47,49 — 49,98 грн.

Стоимость горючего на АЗС 29 апреля

Цены на бензин и дизель 29 апреля. Фото: Главком.

Аналитики и экономисты считают, что в Украине во втором квартале 2026-го ситуация с ценами на горючее будет оставаться в зоне высокой неопределенности. Эксперты рассмотрели два сценария — реалистичный и пессимистический. По реалистичному — стоимость топлива стабилизируется на текущем уровне, а связанные с этим панические настроения исчезнут.

В то же время Антимонопольный комитет отмечает, что в Украине цены на топливо могут пойти на убыль. АМКУ дал крупнейшим сетям АЗС 10 дней на установление «обоснованной» стоимости бензина, дизельного топлива и сжиженного газа на основании объективных экономических факторов.

