Цены на бензин и дизель 6 марта: какая стоимость на АЗС
На столичных и львовских АЗС очередей нет. Цены на горючее остановили рост.
На украинских АЗС за последние несколько дней стремительно повысились цены на бензин и дизтопливо - они выросли на несколько гривен.
Какая стоимость по состоянию на утро 6 марта на столичных автозаправочных станциях сообщили Новости.LIVE.
По данным издания, сегодня – по сравнению с вечером 5 марта – цены на бензин и дизель фактически не изменились. Пока больших очередей на АЗС нет.
Цены на горючее в Киеве 6 марта:
бензин А-95 стоит от 67,90 грн за литр
бензин А-100 стоит от 77,90 грн за литр
дизельное топливо стоит от 67,90–76,69 грн за литр
Цены на горючее во Львове 6 марта:
бензин А-95 стоит от 68,99 до 73,99 грн/литр
бензин А-100 стоит около 80,99 грн за литр
дизельное топливо стоит от 68,99 грн за литр
Рост цен на бензин
В Украине на АЗС стремительно взлетели цены на бензин и дизель. Хотя, говорят эксперты, пока в стране нет дефицита топлива. Эксперт по топливному рынку Дмитрий Леушкин говорит, что стоимость бензина бьет рекорды , потому что нынешние темпы роста максимальны. По его словам, даже при топливном кризисе «такого роста цен не было».
Антимонопольный комитет приступил к проверке АЗС и поставил им жесткий дедлайн с требованием объяснить причины резкого повышения цен на горючее. На это у станций три дня.
Между тем, президент Владимир Зеленский сделал заявление , чтобы Кабмин обсудил ситуацию с ростом цен на бензин и дизель на специальном совещании при участии премьер-министра и руководства НАК «Нафтогаз Украины».