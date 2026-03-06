Цены на бензин и дизель 6 марта: какая стоимость на АЗС

Бензин / © УНИАН

На украинских АЗС за последние несколько дней стремительно повысились цены на бензин и дизтопливо - они выросли на несколько гривен.

Какая стоимость по состоянию на утро 6 марта на столичных автозаправочных станциях сообщили Новости.LIVE.

По данным издания, сегодня – по сравнению с вечером 5 марта – цены на бензин и дизель фактически не изменились. Пока больших очередей на АЗС нет.

Цены на горючее в Киеве 6 марта:

бензин А-95 стоит от 67,90 грн за литр

бензин А-100 стоит от 77,90 грн за литр

дизельное топливо стоит от 67,90–76,69 грн за литр

Цены на горючее во Львове 6 марта:

бензин А-95 стоит от 68,99 до 73,99 грн/литр

бензин А-100 стоит около 80,99 грн за литр

дизельное топливо стоит от 68,99 грн за литр

Рост цен на бензин

В Украине на АЗС стремительно взлетели цены на бензин и дизель. Хотя, говорят эксперты, пока в стране нет дефицита топлива. Эксперт по топливному рынку Дмитрий Леушкин говорит, что стоимость бензина бьет рекорды , потому что нынешние темпы роста максимальны. По его словам, даже при топливном кризисе «такого роста цен не было».

Антимонопольный комитет приступил к проверке АЗС и поставил им жесткий дедлайн с требованием объяснить причины резкого повышения цен на горючее. На это у станций три дня.

Между тем, президент Владимир Зеленский сделал заявление , чтобы Кабмин обсудил ситуацию с ростом цен на бензин и дизель на специальном совещании при участии премьер-министра и руководства НАК «Нафтогаз Украины».