Цены на бензин и дизель 7 марта: какая стоимость на АЗС

В субботу, 7 марта, на украинских АЗС стоимость дизельного топлива и бензина немного прекратила рост — после стремительного и значительного удорожания.

Какая стоимость по состоянию на 7 марта на столичных автозаправочных станциях, сообщили Новости.LIVE.

Сегодня цены на топливо остались почти без изменений — по сравнению с вечером предыдущего дня. На автозаправочных станциях Киева нет значительных очередей.

Цены на горючее в Киеве 7 марта:

бензин А-95: 69,00 — 71,00 грн;

бензин А-92 : 65,00 — 67,00 грн;

бензин А-100 — от 79,90 грн;

дизтопливо: 70,00 — 75,00 грн;

ГАЗ: 40,00 -42,00 грн.

Рост цен на бензин

В начале марта стоимость бензина и дизеля побила рекорды. Только за несколько дней цены выросли на несколько гривен. Эксперт по топливному рынку Дмитрий Левшкин говорит, что нынешние темпы роста — максимальные, потому что даже при топливном кризисе «такого роста цен не было».

После этого Антимонопольный комитет приступил к проверке АЗС, ведь дефицита топлива в стране не было. Автозаправкам поставили жесткий дедлайн - в течение трех дней они должны объяснить причины резкого повышения цен на топливо.

Накануне глава Кабмина Юлия Свириденко сообщила, что Правительство стабилизирует цены на рынке. Так, государственная компания «Укрнафта» будет продавать горючее с минимальной наценкой, а контроль за ценами на АЗС усилят.