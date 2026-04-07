Цены на бензин и дизель снова повысились: сколько стоит топливо 7 апреля

АЗС.

Утром 7 апреля крупнейшие украинские сети АЗС в Украине обновили цены на топливо. В частности, средняя стоимость бензина марки А-95 увеличилась и составляет около 73,98 грн за литр.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга издания «Главком».

Стоимость горючего выросла в некоторых сетях АЗС. В частности, А-95 вырос в цене на KLO (+50 коп.), UPG (+94 коп.), Socar (+2 грн.), а также на «Укрнафте» (+91 коп.)

Стоимость дизеля повысилась в цена на UPG (+1,25 грн), KLO (+1,41 коп.), Socar (+2 грн), а также на «Укрнафте» (+3 грн) и «БРСМ-Нефти» (+2 грн).

В целом самый дорогой бензин и дизель предлагают сети Окко, WOG и Socar. Несмотря на подорожание, сейчас литр горючего меньше стоит на «Укрнафте» и «БРСМ-Нефти».

Цены на топливо по состоянию на 7 апреля

Цены на бензин и дизель на АЗС 7 апреля.

Напомним, топливный эксперт Дмитрий Леушкин считает, что вполне вероятно то, что в Украине топливо может подорожать до 100 грн. Ценники достигнут таких отметок уже через две недели. По его словам, уже сейчас объективная стоимость топлива должна составить 95–97 грн. Однако государство временно отвлекает этот инфляционный шок.