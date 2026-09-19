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ТСН в социальных сетях

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Категория
Деньги
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Цены на бензин и дизель установили новые рекорды: сколько стоит топливо 19 сентября

Крупнейшие сети АЗС обновили цены на топливо. По сравнению с предыдущим днем сразу несколько сетей изменили стоимость топлива.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Топливо подорожало

Топливо подорожало / © Associated Press

Сегодня, 19 сентября 2026, крупнейшие сети АЗС в Украине обновили цены на топливо.

Об этом сообщает «Главком».

Средняя стоимость бензина А-95 в сетях составляет около 89,84 грн/литр, дизельного топлива — 98,98 грн/литр.

В «Укрнафте» А-95+ подешевел менее чем на 2 грн/л. У KLO А-95+ вырос в цене на 2 грн/л, А-92 подорожал на 1 грн/л.

В Socar, Окко, WOG и UPG стоимость топлива осталась без изменений.

Сейчас самое дорогое топливо предлагают сети Окко, WOG и Socar, в то время как самые низкие цены традиционно хранятся на АЗС БРСМ-Нефть и «Укрнефть».

/ © Главком

© Главком

Цены на топливо в Украине 2026 — последние новости

Цена дизельного топлива на украинских АЗК в эти выходные может превысить 100 грн за литр. В то же время, часть сетей пока технически не может установить на табло трехзначную цену, сообщил топливный эксперт и основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин.

Леушкин предположил, что первые сети могут пересечь отметку в 100 грн за литр уже в ближайшие дни.

«Я считаю, что в эти выходные будет достаточно интересное событие с ценой по дизелю», — заявил эксперт.

По информации ABC News, цены на дизельное топливо в мире достигли рекордного уровня. В пятницу утром средняя цена дизеля в США держалась около рекордных $6,43 за галлон. Это влияет на цены топлива в Украине.

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