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Цены на бензин и дизель установили новые рекорды: сколько стоит топливо 19 сентября
Крупнейшие сети АЗС обновили цены на топливо. По сравнению с предыдущим днем сразу несколько сетей изменили стоимость топлива.
Сегодня, 19 сентября 2026, крупнейшие сети АЗС в Украине обновили цены на топливо.
Об этом сообщает «Главком».
Средняя стоимость бензина А-95 в сетях составляет около 89,84 грн/литр, дизельного топлива — 98,98 грн/литр.
В «Укрнафте» А-95+ подешевел менее чем на 2 грн/л. У KLO А-95+ вырос в цене на 2 грн/л, А-92 подорожал на 1 грн/л.
В Socar, Окко, WOG и UPG стоимость топлива осталась без изменений.
Сейчас самое дорогое топливо предлагают сети Окко, WOG и Socar, в то время как самые низкие цены традиционно хранятся на АЗС БРСМ-Нефть и «Укрнефть».
Цены на топливо в Украине 2026 — последние новости
Цена дизельного топлива на украинских АЗК в эти выходные может превысить 100 грн за литр. В то же время, часть сетей пока технически не может установить на табло трехзначную цену, сообщил топливный эксперт и основатель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин.
Леушкин предположил, что первые сети могут пересечь отметку в 100 грн за литр уже в ближайшие дни.
«Я считаю, что в эти выходные будет достаточно интересное событие с ценой по дизелю», — заявил эксперт.
По информации ABC News, цены на дизельное топливо в мире достигли рекордного уровня. В пятницу утром средняя цена дизеля в США держалась около рекордных $6,43 за галлон. Это влияет на цены топлива в Украине.