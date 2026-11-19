Цены на горючее / © Associated Press

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Цены на горючее в Украине продолжают снижаться. Бензин и дизель подешевели в группе и на АЗС.

Об этом рассказал эксперт топливного рынка Сергей Куюн

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С начала снижения цен 4 ноября оптовая стоимость бензина упала на 13,70 грн/л — до 73,79 грн/л. Дизельное топливо подешевело на 12,38 грн/л — до 88,31 грн/л.

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Как отметил Куюн, тенденция к удешевлению еще не исчерпана. По его словам, бензин уже предлагают с доставкой на следующей неделе за 65-66 грн/л. Дизель в приграничных регионах можно приобрести за 82-85 грн/л.

«Спешите заправиться по 109 грн/л! Так что, как и предполагали аналитики, цены на топливо продолжают падать», — написал он.

На автозаправочных станциях цены тоже пошли вниз. Бензин подешевел на 3,58 грн/л, а дизель — на 3,75 грн/л.

Куюн отмечает, что большинство сетей АЗС уже продают дизель дешевле чем за 100 грн/л. По его мнению, на следующей неделе двусмысленные ценники могут появиться на всех заправках.

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В то же время эксперт иронически упомянул о дизельном топливе за 109 грн/л, которое еще можно найти на АЗС SOCAR. Он пошутил, что чек по такой цене можно будет показывать детям и внукам как напоминание о нынешней стоимости горючего.

Заметим, что ранее экономисты рассказывали о подорожании топлива до конца 2026 года. В частности, доктор экономических наук Елена Нусинова отметила, что дальнейшая динамика цен на топливо будет зависеть от мирового энергетического рынка, безопасности судоходства на Ближнем Востоке и стоимости импортного горючего.

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