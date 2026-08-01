Топливо подорожало / © Associated Press

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На 1 августа 2026 года крупнейшие сети АЗС в Украине изменили цены на топливо. Средняя стоимость бензина А-95 составляет около 81,70 грн/литр, дизеля — 90,98 грн/литр.

Об этом сообщает «Главком».

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Крупнейшие сети АЗС обновили цены на топливо. По сравнению с предыдущим днем некоторые сети АЗС подняли цены на дизель и «дизель» премиум, а также на автогаз.

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Сейчас самое дорогое топливо предлагают сети ОККО, WOG и Socar, в то время как самые низкие цены традиционно хранятся на АЗС БРСМ-Нефть и «Укрнафта».

Цены на топливо в Украине — последние новости

Директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн сообщал, что нынешнее повышение цен на бензин и дизель было ожидаемым. По его словам, хотя мировые цены начали расти еще 7 июля, украинские сети не торопились переписывать ценники. Среди ключевых причин эксперт называет новое обострение на Ближнем Востоке. Вторым фактором он называет дефицит нефтепродуктов на европейском рынке.

Ранее эксперты отмечали, что в Украине сложилась непростая обстановка на рынке дизельного топлива. Оптовые цены уже превысили розничные, а запас прочности для сдерживания стоимости горючего на автозаправочных станциях практически исчерпан.

Эксперт по энергетике и топливному рынку Геннадий Рябцев предупредил — если правительство не предпримет неотложных мер, литр бензина А-95 и дизтоплива в августе может стоить до 100 гривен.

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