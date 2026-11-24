Горючее / © Associated Press

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В ближайшее время на украинских АЗС заметно подешевеют бензин и дизель. Закупочные цены позволяют сетям заправок снизить стоимость горючего.

Об этом сообщил эксперт топливного рынка, директор консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн для «Ми-Україна».

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По его словам, цены на топливо имеют потенциал к снижению еще на 6–7 гривен уже в ближайшие 7–10 дней.

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«По бензину будут массово появляться ценники менее 80 грн за литр. По дизтопливу цены будут приближаться к 90 грн за литр и ниже. Закупочная стоимость позволяет так торговать. Потенциал для снижения еще на 6–7 грн уже в ближайшие 7–10 дней», — отметил Сергей Куюн.

Эксперт добавил, что по состоянию на 24 ноября только три-четыре сети АЗС все еще сохраняют трехзначные цены на топливо. По его мнению, в ближайшее время они также пересмотрят стоимость.

В то же время дальнейшее снижение цен на горючее будет зависеть от мирового рынка, где нефть сейчас стоит около 88–89 долларов за баррель. Участники рынка ждут новых событий, в частности разблокирования Ормузского пролива.

Цены на горючее в Украине — последние новости

Напомним, цены на топливо в Украине продолжают снижаться. Бензин и дизель подешевели в группе и на АЗС.

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В то же время экономист Олег Устенко считает, что в Украине в ближайшие две недели могут снизиться цены на бензин и дизельное топливо. По его прогнозу, удешевление может составить около 20% от нынешней стоимости.

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