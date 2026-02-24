Цены на топливо / © pixabay.com

Реклама

В Украине зафиксировали новое повышение цен на топливо. После скачка на внешнем рынке крупные сети АЗК подняли стоимость бензина и дизеля до исторического максимума.

Об этом сообщило издание Enkorr.

В конце прошлой недели оптовые цены на светлые нефтепродукты резко пошли вверх вслед за внешним рынком. Первыми на это отреагировали прямые импортеры ресурса. С выходных сети ОККО и WOG, а затем UKRNAFTA и UPG добавили по 1 грн за литр.

Реклама

По данным мониторинга Консалтинговой группы «А-95», с 18 по 20 февраля средняя оптовая цена бензина выросла на 50 коп./л — до 52,50 грн/л, дизельного топлива — на 1,37 грн/л, до 53,32 грн/л. За неделю европейские котировки бензина повысились более чем на $35 за тонну (примерно +1,37 грн/л), дизеля — на 2,23 грн/л.

На автозаправочных станциях средняя стоимость бензина и дизеля прибавила по 50 коп./л и достигла максимальных значений с начала 2022 года — 61,49 грн/л и 61,15 грн/л соответственно. Сжиженный газ почти не изменился — 38,52 грн/л.

Как изменились цены на топливо в крупных сетях

ОККО и WOG установили цену на «светлые» на уровне 64,99 грн/л. В то же время премиальный дизель, который подешевел в начале прошлой недели, оставили без изменений.

UKRNAFTA с начала февраля уже не впервые повысила стоимость — всего плюс 2 грн/л. Сейчас бензин и дизель в этой сети стоят 62,99 грн/л. UPG добавила 1 грн/л и установила цену 61,90 грн/л, сохранив дисконт в 1 грн по сравнению с государственной сетью. В ряде областей оператор также поднял стоимость сжиженного газа на 10-20 коп./л — до 38,10-38,50 грн/л.

Реклама

В свою очередь, U.GO и «Рур групп» добавили по 1 грн/л к бензину и дизелю. В AMIC бензин подорожал до 61,94 грн/л (кроме Житомирской области), дизель — до 61,88 грн/л. В KLO бензин вырос на 50 коп./л (62,69 грн/л), дизель — на 1,50 грн/л (64,79 грн/л).

В то же время «Авантаж 7» посреди недели снизил цену бензина на 50 коп./л — до 57,45 грн/л, сохранив позиции среди сетей с самыми низкими ценами. В «БРСМ-Нафте» бензин подешевел на 50 коп./л (58,58 грн/л), дизель остался без изменений (56,79 грн/л), а LPG подорожал только в Кировоградской области.

Что дальше

Разница между оптовыми и розничными ценами на дизель по состоянию на 23 февраля составила 8,07 грн/л, на бензин — 8,96 грн/л. На рынке отмечают, что в случае дальнейшего роста нефтяных котировок или сохранения нынешних цен возможен новый этап подорожания.

По состоянию на 16:40 23 февраля фьючерсы на газойль в Лондоне прибавили еще $12 за тонну (до $745/т), а нефть Brent торговалась вблизи $71,83 за баррель.

Реклама

Напомним, аналитик Андрей Шевчишин предупреждал, что из-за критического состояния дорожного покрытия в Украине стоимость топлива на АЗС может вырасти примерно на 1%. Главной причиной является увеличение расходов перевозчиков на ремонт разбитых бензовозов, что закладывается в конечную цену литра для потребителей.