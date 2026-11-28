Цены на топливо 28 ноября 2026 года — сколько стоят бензин и дизельное топливо / © Associated Press

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В Украине по состоянию на субботу, 28 ноября, крупные сети АЗС снизили цены на бензин, дизельное топливо и автогаз. Средняя стоимость бензина А-95 в представленных сетях составляет около 80,50 грн за литр.

Об этом сообщило издание «Главком».

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На заправках UPG бензин А-95 и А-95+, а также обычный и премиальный дизель подешевели на 4 грн/л. Стоимость автогаза снизилась на 1 грн/л.

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Сети OKKO и WOG снизили цены на бензин и дизельное топливо на 3 грн/л, а на автогаз — на 1 грн/л. В то же время премиальный дизель на WOG подешевел сразу на 5 грн/л.

На АЗС SOCAR снизилась только стоимость автогаза — на 1 грн/л, остальные цены остались без изменений.

В сети «БРСМ-Нафта» бензин А-95 и дизельное топливо подешевели на 1 грн/л, а «Укрнафта» оставила цены без изменений.

В то же время, по данным издания, в сети KLO бензин марок А-92, А-95, А-95+ и А-100 подорожал на 1 грн/л.

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Цены на топливо на АЗС Украины 28 ноября / © Главком

Цены на топливо на АЗС Украины 28 ноября

UPG:

бензин А-95 — 76,90 грн/л;

бензин А-95+ — 78,90 грн/л;

бензин А-100 — 87,90 грн/л;

дизельное топливо — 91,90 грн/л;

премиальный дизель — 97,90 грн/л;

автогаз — 59,90 грн/л.

OKKO:

бензин А-95 — 81,90 грн/л;

бензин А-95+ — 84,90 грн/л;

бензин А-100 — 91,90 грн/л;

дизельное топливо — 96,90 грн/л;

премиальный дизель — 99,90 грн/л;

автогаз — 61,90 грн/л.

WOG:

бензин А-95 — 81,90 грн/л;

бензин А-95+ — 84,90 грн/л;

бензин А-100 — 91,90 грн/л;

дизельное топливо — 96,90 грн/л;

премиальный дизель — 99,90 грн/л;

автогаз — 61,90 грн/л.

SOCAR:

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бензин А-95 — 85,90 грн/л;

бензин А-95+ — 88,90 грн/л;

бензин А-100 — 95,90 грн/л;

дизельное топливо — 101 грн/л;

премиальный дизель — 104 грн/л;

автогаз — 61,90 грн/л.

«Укрнафта»:

бензин А-92 — 77,90 грн/л;

бензин А-95 — 79,90 грн/л;

бензин А-95+ — 79,90 грн/л;

дизельное топливо — 93,90 грн/л;

премиальный дизель — 93,90 грн/л;

автогаз — 60,90 грн/л.

KLO:

бензин А-92 — 75,30 грн/л;

бензин А-95 — 76,70 грн/л;

бензин А-95+ — 81,20 грн/л;

бензин А-100 — 91,20 грн/л;

дизельное топливо — 94,70 грн/л;

премиальный дизель — 98,70 грн/л;

автогаз — 59,40 грн/л.

«БРСМ-Нефть»:

бензин А-95 — 76,99 грн/л;

дизельное топливо — 92,99 грн/л;

автогаз — 59,99 грн/л.

Как изменились цены на топливо за месяц

С 28 октября по 28 ноября бензин А-95 подешевел на 9–13 грн/л, а А-95+ — на 10–14,40 грн/л. Стоимость обычного и премиального дизельного топлива снизилась на 7–11 грн/л, бензина А-100 — примерно на 9–13 грн/л.

В то же время автогаз, в отличие от других видов топлива, за месяц подорожал на 2,50–6 грн/л.

Напомним, эксперт топливного рынка Сергей Куюн прогнозирует дальнейшее снижение цен на бензин и дизельное топливо в Украине. По его словам, топливо продолжает дешеветь как оптом, так и в розницу. Эксперт ожидает, что уже на этой неделе на всех АЗС появятся двузначные ценники.

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