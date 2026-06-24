Цены на бензин и дизельное топливо снова изменились: на каких АЗС 24 июня заправляться дороже всего

Цены на топливо / © pixabay.com

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Украинские сети автозаправочных станций по состоянию на 24 июня 2026 года обновили цены на топливо. Средняя цена бензина А-95 на рынке составляет около 75,27 грн за литр, а дизельного топлива — 79,46 грн за литр.

Об этом сообщает «Главком».

По сравнению с предыдущим днём некоторые операторы скорректировали цены на дизельное топливо. В частности, сети Socar и UPG несколько снизили стоимость этого вида топлива, тогда как большинство других АЗС оставили цены без изменений.

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Самое дорогое топливо продают сети OKKO, WOG и Socar. В то же время самые низкие цены предлагают сети KLO и «БРСМ-Нафта».

Цены на топливо сегодня, 24 июня 2026 года

UPG

А95 — 73,90 грн/л

А95+ — 75,90 грн/л

ДП — 76,90 грн/л

ДП+ — 78,90 грн/л

А100 — 84,90 грн/л

А92 — нет

Газ — 40,40 грн/л

OKKO

А95 — 78,90 грн/л

А95+ — 81,90 грн/л

ДП — 84,90 грн/л

ДП+ — 84,90 грн/л

А100 — 88,90 грн/л

А92 — нет

Газ — 43,90 грн/л

WOG

А95 — 78,90 грн/л

А95+ — 81,90 грн/л

ДП — 81,90 грн/л

ДП+ — 84,90 грн/л

А100 — 88,90 грн/л

А92 — нет

Газ — 43,90 грн/л

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KLO

А95 — 71,40 грн/л

А95+ — 79,20 грн/л

ДП — 76,70 грн/л

ДП+ — 79,70 грн/л

А100 — 83,00 грн/л

А92 — 67,40 грн/л

Газ — 41,50 грн/л

SOCAR

А95 — 78,90 грн/л

А95+ — 82,90 грн/л

ДП — 82,90 грн/л

ДП+ — 85,90 грн/л

А100 — 88,90 грн/л

А92 — нет

Газ — 43,90 грн/л

Укрнафта

А95 — 73,90 грн/л

А95+ — 76,90 грн/л

ДП — 76,90 грн/л

ДП+ — 78,90 грн/л

А100 — нет

А92 — 68,90 грн/л

Газ — 40,40 грн/л

БРСМ-Нефть

А95 — 70,99 грн/л

А95+ — нет

ДП — 75,99 грн/л

ДП+ — нет

А100 — нет

А92 — нет

Газ — 40,49 грн/л

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Напомним, ранее директор консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн заявил, что бензин А-95 в Украине может подешеветь до 55 грн за литр, если мировые цены на нефть снизятся до $50 за баррель.

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