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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Цены на бензин и дизельное топливо снова изменились: на каких АЗС 24 июня заправляться дороже всего

В Украине изменились цены на бензин, дизельное топливо и автогаз. Рассказываем, какие сети АЗС предлагают самое дорогое и самое доступное топливо.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Цены на топливо

Цены на топливо / © pixabay.com

Украинские сети автозаправочных станций по состоянию на 24 июня 2026 года обновили цены на топливо. Средняя цена бензина А-95 на рынке составляет около 75,27 грн за литр, а дизельного топлива — 79,46 грн за литр.

Об этом сообщает «Главком».

По сравнению с предыдущим днём некоторые операторы скорректировали цены на дизельное топливо. В частности, сети Socar и UPG несколько снизили стоимость этого вида топлива, тогда как большинство других АЗС оставили цены без изменений.

Самое дорогое топливо продают сети OKKO, WOG и Socar. В то же время самые низкие цены предлагают сети KLO и «БРСМ-Нафта».

Цены на топливо сегодня, 24 июня 2026 года

UPG

А95 — 73,90 грн/л
А95+ — 75,90 грн/л
ДП — 76,90 грн/л
ДП+ — 78,90 грн/л
А100 — 84,90 грн/л
А92 — нет
Газ — 40,40 грн/л

OKKO

А95 — 78,90 грн/л
А95+ — 81,90 грн/л
ДП — 84,90 грн/л
ДП+ — 84,90 грн/л
А100 — 88,90 грн/л
А92 — нет
Газ — 43,90 грн/л

WOG

А95 — 78,90 грн/л
А95+ — 81,90 грн/л
ДП — 81,90 грн/л
ДП+ — 84,90 грн/л
А100 — 88,90 грн/л
А92 — нет
Газ — 43,90 грн/л

KLO

А95 — 71,40 грн/л
А95+ — 79,20 грн/л
ДП — 76,70 грн/л
ДП+ — 79,70 грн/л
А100 — 83,00 грн/л
А92 — 67,40 грн/л
Газ — 41,50 грн/л

SOCAR

А95 — 78,90 грн/л
А95+ — 82,90 грн/л
ДП — 82,90 грн/л
ДП+ — 85,90 грн/л
А100 — 88,90 грн/л
А92 — нет
Газ — 43,90 грн/л

Укрнафта

А95 — 73,90 грн/л
А95+ — 76,90 грн/л
ДП — 76,90 грн/л
ДП+ — 78,90 грн/л
А100 — нет
А92 — 68,90 грн/л
Газ — 40,40 грн/л

БРСМ-Нефть

А95 — 70,99 грн/л
А95+ — нет
ДП — 75,99 грн/л
ДП+ — нет
А100 — нет
А92 — нет
Газ — 40,49 грн/л

Напомним, ранее директор консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн заявил, что бензин А-95 в Украине может подешеветь до 55 грн за литр, если мировые цены на нефть снизятся до $50 за баррель.

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Дата публикации
Количество просмотров
296
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