Цены на бензин летят вверх: готовиться ли украинцам к повышению тарифов на такси

Такси

На фоне быстрого роста цен на бензин и дизельное топливо в Украине закономерно увеличивается себестоимость пассажирских перевозок. Вопрос возможного повышения тарифов стал особенно актуален для пользователей популярных сервисов такси.

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на компании Bolt и Uklon.

В сервисе Bolt отмечают, что компания внимательно мониторит динамику цен на топливо. В настоящее время подорожание бензина еще не отразилось в тарифах для пассажиров в полном объеме благодаря специфике работы алгоритмов.

«Наша система динамического ценообразования, прежде всего, реагирует на баланс спроса и предложения в конкретный момент времени и конкретном месте, а не на отдельные внешние факторы», — пояснил генеральный менеджер Bolt в Украине Сергей Павлик.

В то же время в компании признают: если тенденция роста цен на информационных стелах АЗС сохранится, стоимость поездок придется пересмотреть для сохранения рентабельности работы водителей и доступности сервиса.

«Мы понимаем, что существенный и длительный рост стоимости горючего неизбежно повлияет на экономику поездок. Все будет зависеть от дальнейшей динамики цен на топливо и общую ситуацию на рынке», — добавил Павлик.

Спрогнозировать точный процент повышения сложно, ведь конечная цена формируется соотношением количества активных водителей и пассажиров в отдельной локации в конкретное время.

Что говорят в Uklon

Представители сервиса Uklon также заверили, что кропотливо отслеживают конфигурации на рынке горючего и анализируют официальные прогнозы профессионалов. Кроме того, компания активно собирает обратную связь от водителей-партнеров через службу поддержки.

«Мы следим за ситуацией, прогнозами экспертов и официальными комментариями представителей власти и будем реагировать соответственно. Пока очень рано говорить о любых изменениях в финальной цене для пользователей», — отметила Chief Ride-hailing Officer Uklon Елена Орлова.

Она отметила, что сервис также работает по принципу динамического ценообразования — автоматизированной математической модели, балансирующей спрос и предложение.

По словам представительницы компании, на стоимость поездки в режиме реального времени влияет целый ряд факторов. Среди них: время суток, погодные условия, наличие пробок, ремонтные работы на дорогах, а также пиковые нагрузки, возникающие, например, при сбоях в работе общественного транспорта.

Рост цен на топливо в Украине — последние новости

Напомним, что в Украине за последние дни стоимость бензина внезапно взлетела. Также резко подорожал газ: цены за несколько дней взлетели более чем на 20%.

Тем временем глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев призвал топливные компании не поднимать цены на бензин.