Цены на бензин снова выросли: какая стоимость по состоянию на утро 5 марта

Бензин.

В Украине продолжает расти стоимость бензина и дизтоплива на АЗС. За последние дни цены взлетели на несколько гривен и достигли рекордных отметок.

Какие цены с утра 5 марта на автозаправочных станциях в Киеве, сообщили Новости.LIVE.

Издание отмечает, что по сравнению с 4 марта цены на топливо в столице несколько выросли. Однако на некоторых АЗС стоимость осталась на том же уровне.

По состоянию на утро 5 марта цены на топливо таковы:

бензин А-95 стоит от 67,90 до 74,89 грн за литр;

бензин А-100 стоит от 77,90 до 81,29 грн за литр;

стоимость дизельного топлива 67,90–76,69 грн за один литр.

Цены на бензин резко выросли

Как сообщалось, 4 марта бензин А-95 в Киеве стоил 63,99-73,99 грн за литр, А-100 — 78,99-80,99 грн, а дизтопливо - 63,99-73,99 грн/л.

Заметим, в последние дни в Украине стоимость бензина бьет рекорды. Впрочем, и эти цены — не предел, считает эксперт по топливному рынку Дмитрий Леушкин. По его словам, нынешний рост рекордный, а темпы роста — максимальные, потому что даже во времена топливного кризиса «такого роста цен не было».

Примечательно, что сейчас у Украины нет дефицита ни бензина, ни дизеля, но их стоимость резко взлетела. Антимонопольный комитет уже начал проверку АЗС и потребовал объяснить, почему цены так сильно подскочили. Если окажется, что заправки подняли цены незаконно или сговорились между собой, комитет обещает наказать нарушителей.

