Цены на бензин в Украине изменятся: что будет с горючим осенью

Цены на горючее / © pixabay.com

Цены на бензин, дизтопливо и автогаз осенью 2025 года могут вырасти и заправить автомобиль получится дороже, ведь введение санкций против румынского порта Констанца может привести к удорожанию и на АЗС.

Об этом говорится в сообщении директора консалтинговой компании «А-95» Сергея Куюна.

Цены на топливо в Украине могут вырасти из-за санкций против порта Констанца

По его словам, украинские санкции против крупнейшего румынского порта Констанца могут повлечь за собой подорожание горючего.

«Как выяснилось, под юбкой индийских санкций спрятали еще одни против крупнейшего румынского порта Констанца. То есть, все грузы оттуда хотят приравнять к индийским», — написал эксперт.

Как пояснил директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн, сейчас через этот порт поставляется около 25% всего дизельного импорта.

«Констанца — это четверть нашего рынка дизтоплива. Заместить такие объемы невозможно, и ни одна государственная компания этого не сделает», — подчеркнул эксперт в Facebook.

По его оценкам, в случае ограничений, рынок будет вынужден переориентироваться на другие источники — Грецию, Италию или турецкий НПЗ Star, принадлежащий SOCAR. В то же время это приведет к повышению стоимости не только горючего с южного направления, но и поставок из Польши и других западных каналов.

Как ранее сообщал enkorr, от 1 октября 2025 года поставки нефтепродуктов через Констанцу могут попасть под санкционные ограничения. Причиной тому стала вероятная работа порта с топливом турецкого и индийского происхождения.

Так что ограничение импорта из Румынии создает дополнительные риски дефицита. Особенно это ощутимо после уничтожения Кременчугского НПЗ «Укртатнафты» российскими войсками и невозможности значительно увеличить объемы поставок через западную границу.

Ситуацию усугубляет и сезонный фактор, ведь в ближайшее время вырастет потребность в зимних марках дизеля. Это может еще больше усугубить ситуацию на фоне напряженных прогнозов относительно стабильности энергосистемы в осенне-зимний период.

В то же время, как сообщалось, с 1 октября ограничивается импорт дизельного горючего из Индии. Все партии этого ресурса должны проходить обязательную проверку и лабораторный анализ проб по требованию СБУ, направленной в Энергетическую таможню еще 15 сентября.

«Не пора ли как-то структурировать наши санкции и четко дать понять всем в мире, что можно, а чего нет? И это должно быть открыто и аргументировано», — пишет Куюн.

Ранее речь уже шла о подорожании популярных продуктов в Украине. В частности, цены на курятину уже поползли вверх.

Напомним, эксперт отрицал пользу для сбережения средств от ночной заправки, хотя отметил, что время суток действительно может иметь значение.