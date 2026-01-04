Цены на чашку эспрессо взлетели почти вдвое: где в Украине самый дорогой кофе

Эспрессо

Средняя цена чашки эспрессо в Украине в декабре 2025 достигла 41 гривны. Это на 17% больше, чем в декабре 2024 года, когда эспрессо стоило 35 гривен. С начала полномасштабной войны стоимость любимого кофейного напитка почти удвоилась.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабота.

Дороже всего эспрессо сейчас пьют на Львовщине – здесь средняя цена составляет 47 гривен за чашку, что на 19% больше, чем год назад. Регион впервые за последние годы возглавил кофейный рейтинг, вытеснив традиционного лидера – Одесскую область. Там эспрессо в среднем стоит 45 гривен.

Дешевое эспрессо уже третий год подряд можно выпить в Хмельницкой области - 33 гривны за чашечку, хотя и здесь за год цена выросла на 18%. В Запорожской и Кировоградской областях чашка кофе стоит около 35 гривен.

Самый годовой прирост стоимости эспрессо зафиксирован на прифронтовой Сумщине - +26%. Несмотря на это, средняя цена там остается ниже общеукраинской – 36 гривен. Год назад Сумщина также была среди регионов с самым дешевым кофе.

Эспрессо – базовый компонент любого кофейного напитка, поэтому его стоимость оказывает прямое влияние на цены всех напитков в кафе.

Ранее мы писали, что в начале 2026 украинцев ждет неоднозначная ценовая ситуация: молочные продукты высокой жирности и некоторые овощи подешевеют, но хлеб, яйца и тепличные овощи продолжат дорожать. Основными факторами влияния остаются стоимость электроэнергии, погодные условия и реальная платежеспособность населения, отмечают эксперты.