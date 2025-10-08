Цены на частные дома в Украине: в каких регионах дороже и дешевле всего

Дом / © Pixabay

Реклама

В Украине наблюдается существенный скачок цен на частные дома. За последние четыре года стоимость жилья выросла во всех регионах, однако темпы повышения сильно отличаются в зависимости от области.

Данные приводит OLX Недвижимость, передает УНИАН.

В Киеве медианная цена частного дома с 2021 года выросла с 4,6 млн грн (примерно 110 тыс. долл.) до 8,1 млн грн (194 тыс. долл.) в 2024 году, а в 2025-м уже достигла 9,6 млн грн (230 тыс. долл.). Это означает, что за четыре года жилье подорожало на 107%, а только за прошлый год — на 18%.

Реклама

Похожая тенденция наблюдается и в Киевской области, где средняя цена дома в 2021 году составила 2,3 млн грн (55 тыс. долл.), в 2024 году — 4,3 млн грн (103 тыс. долл.), а в 2025 году — 4,6 млн грн (110 тыс. долл.), что соответствует росту на 104% за четыре года и +7% за последний год.

В Одесской области дома также подорожали существенно: с 1,5 млн грн (36 тыс. долл.) в 2021 году до 2,7 млн грн (65 тыс. долл.) в 2024 году и 3,1 млн грн (74 тыс. долл.) в 2025-м. Это прирост на 106% за четыре года и +15% за год.

Наибольший скачок цен зафиксирован в Винницкой области. Если в 2021 году средняя стоимость дома составляла 580 тыс. грн (14 тыс. долл.), то в 2024 году она превысила 2,1 млн грн (50 тыс. долл.), а в 2025-м уже почти 2,6 млн грн (62 тыс. долл.). Таким образом, рост за четыре года достиг рекордных 354%, а за последний год — 27%.

В Волынской области тенденция также впечатляющая: средняя цена дома в 2021 году составляла 618 тыс. грн (15 тыс. долл.), в 2024-м — 1,6 млн грн (38 тыс. долл.), а в 2025-м уже 2,3 млн грн (55 тыс. долл.). Только за последний год цены подскочили почти на 43%, а общий прирост за четыре года — 275%.

Реклама

Львовская область также продемонстрировала активный рост: дом, который в 2021 году стоил около 976 тыс. грн (23 тыс. долл.), в 2024 году продавался за 3,1 млн грн (74 тыс. долл.), а в 2025-м уже за 3,6 млн грн (86 тыс. долл.), что на 14% больше, чем в прошлом году, и на 267% больше, чем четыре года назад.

Самые дешевые дома традиционно остаются в Запорожской и Полтавской областях. В Запорожской области средняя цена выросла с 418 тыс. грн (10 тыс. долл.) в 2021 году до 915 тыс. грн (22 тыс. долл.) в 2024-м и 951 тыс. грн (23 тыс. долл.) в 2025-м. Прирост за четыре года составил 127%, а за год — всего 4%.

В Полтавской области дома подорожали с 395 тыс. грн (9,5 тыс. долл.) в 2021 году до 742 тыс. грн (18 тыс. долл.) в 2024-м и 840 тыс. грн (20 тыс. долл.) в 2025-м, что соответствует +113% за четыре года и +13% за последний год.

Что касается спроса на рынке недвижимости, то в августе наблюдался активный интерес к покупке частных домов в разных регионах. Больше всего откликов на одно объявление фиксировали в Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях.

Реклама

По состоянию на сентябрь вторичное жилье в Киеве подорожало на 4,4% за последнее полугодие и сейчас стоит около 1,6 тыс. долл. за квадратный метр. Самые дорогие квартиры традиционно предлагают в Печерском районе столицы.

Напомним, ранее мы писали о том, что самые дорогие квартиры на вторичном рынке фиксируются в Киеве, а самая высокая аренда жилья — в Ужгороде