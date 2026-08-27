Цены на деревья перед зимой стали рекордными: сколько стоит кубометр 2026 года

Цены на дрова

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Подготовка к отопительному сезону в этом году началась необычно рано. Украинцы активно запасаются дровами еще летом, а ГП «Леса Украины» сообщает о рекордном спросе. На частном рынке это уже сказалось на ценах, в Киеве и области дубовые дрова иногда стоят почти вдвое дороже, чем в прошлом.

В то же время, единой цены на дрова в Украине нет. Она зависит от региона, породы и влажности древесины, способа ее подготовки и даже от того, как продавец считает объем. Кроме того, государственные лесничества продают топливную древесину значительно дешевле частных поставщиков.

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Сколько стоят дрова в Киеве и других городах

Наиболее заметный рост цен сейчас наблюдается в столичном регионе. В прошлом году дубовые дрова в Киеве и области продавали примерно по 1500–2500 грн. за кубометр. В конце августа 2026 года частные продавцы просят около 3700 грн, а некоторые — до 4500 грн за кубометр.

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В других городах предложения дешевле. В Днепре дубовые дрова стоят ориентировочно 2700 грн. за кубометр навалом и 3000 грн. за сложенный кубометр.

Во Львове твердые породы предлагают примерно по 1400–2000 грн. за кубометр.

К стоимости самого топлива нередко прибавляется доставка. К примеру, в одном из проанализированных столичных предложений она стоила от 2000 грн до Соломенского района Киева.

В государственных лесничествах дрова дешевле

Цены Государственного предприятия «Леса Украины» существенно отличаются от частных. По последним обнародованным предприятием данным, средняя стоимость твердолиственных дров составляет 1390 грн/м³, хвойных — 1120 грн/м³, мягколиственных — 950 грн/м³.

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Еще в мае предприятие приводило близкие фиксированные цены по группам: 1400 грн/м³ за I группу твердых пород, 1100 грн за II группу, в которую входят сосна и ольха, и 950 грн за III группу — ель, пихту и мягколистные породы. Цены указаны с НДС.

При отсутствии резких изменений стоимости горючего, логистики и услуг ГП «Леса Украины» обещает удерживать этот уровень цен до завершения отопительного сезона 2026-2027 годов.

Почему у частных продавцов значительно дороже

Сравнивать государственную и частную цену напрямую не всегда правильно. Частные продавцы часто предлагают готовые колотые дрова, а также берут на себя погрузку и доставку.

При покупке древесины в лесничестве могут возникнуть дополнительные затраты на перевозку, распиловку, рубку, погрузку и разгрузку. Поэтому цена в прайсе государственного продавца не всегда равна окончательной сумме, которую потратит покупатель.

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Гослесагентство объяснило, как формируется стоимость таких дров. В среднем около 650 грн на кубометр приходилось на заготовку, трелевку и транспортировку на склад, еще примерно 400 грн — на НДС и другие налоги. Прибыль предприятия составила 34 грн. на кубометр, а рентабельность была ограничена уровнем 1–5%.

Спрос на дрова действительно рекордный

По данным ГП «Леса Украины», по состоянию на конец мая населению и объектам социальной сферы в 2026 году было продано почти 1,1 млн м³ дров. За аналогичный период 2025-го — 534 тыс. м³. То есть объем реализации вырос более чем вдвое. Ежемесячно предприятие тогда отгружало в среднем около 225 тыс. м3. Высокий спрос сохранился и летом, хозяйства предприятия отгружают по 10–12 тыс. м³ топливных дров в день.

В то же время в ГП «Леса Украины» заявляют, что объемов заготовки достаточно для покрытия потребностей, поэтому оснований говорить об общем дефиците дров пока нет.

Сколько будет стоить отопление дровами

Точная сумма зависит от площади дома, качества утепления, температуры зимой, эффективности печи или котла, породы и влажности древесины. Поэтому для каждого дома расходы будут разными.

По ориентировочным расчетам, для отопления дома площадью 50–70 м² в течение зимы может потребоваться примерно 5,4–8,4 м³ дубовых дров.

Если покупать такой объем у частных продавцов по 3700 грн. за кубометр, за сезон придется потратить примерно 20–31 тыс. грн. только на дрова. Если же приобрести твердолиственные дрова у государственного продавца примерно по 1390 грн/м³, тот же объем будет стоить около 7,5–11,7 тыс. грн. К этой сумме могут добавиться расходы по доставке, распиловке и рубке.

Это лишь примерный расчет. Сухие дрова дают больше полезного тепла, чем влажные, а хорошо утепленный дом потребует меньше топлива. Поэтому фактические издержки могут существенно отличаться.

Теплотворность древесины существенно зависит от влажности, а эффективнее всего горят хорошо высушенные дрова. Поэтому при сравнении предложений важно спрашивать не только о породе и цене, но и о влажности древесины. Более дешевые сырые дрова могут давать меньше полезного тепла, поскольку часть энергии во время горения тратится на испарение влаги.

Что нужно уточнить перед покупкой

Важно выяснить и то, за какой именно объем выставлена цена. «Кубометр дров» в бытовых объявлениях может означать плотный кубометр древесины, складометр или объем поленьев, насыпанных навалом. Через промежутки между поленьями фактическое количество древесины будет разным.

Поэтому перед заказом следует уточнить способ учета, породу и влажность дров, длину поленьев, или они уже изрублены, а также отдельно посчитать стоимость доставки и разгрузки. Именно эти параметры позволяют корректно сравнить предложения, а не только цифру за куб.

По данным ГП «Леса Украины», в 2026 году рекордным стал спрос на дрова, за первые месяцы года население и социальная сфера приобрели почти вдвое больше топливной древесины, чем за тот же период 2025 года. В то же время, государственный поставщик заявляет, что планирует сохранять установленный уровень цен до конца отопительного сезона 2026/2027, если существенно не подорожают горючее, логистика и услуги. Резкий рост до 3700–4500 грн за кубометр наблюдается на частном рынке Киева и области и касается, в частности, дубовых дров.

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