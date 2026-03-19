Цены на дизель стремительно растут: сколько стоит горючее 19 марта и чего ждать дальше

Рынок горючего в Украине реагирует на глобальный кризис

В Украине продолжает дорожать горючее — цены на автозаправках растут на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Наибольшее давление наблюдается на дизельное топливо, которое может существенно прибавить в стоимости уже в ближайшие дни.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга рынка и комментарии экспертов в топливной отрасли.

По состоянию на 19 марта цены на горючее в крупнейших сетях АЗС уже обновились. В частности бензин марки А-95 стоит в среднем от 72 до 74 грн за литр в премиальных сетях, тогда как на заправках «Укрнафты» его можно приобрести дешевле — около 69 грн. Дизельное горючее продается в диапазоне 81-85 грн за литр, а автогаз — примерно 41-46 грн.

Самые высокие ценники обычно фиксируются в сетях OKKO, WOG и SOCAR, тогда как государственные и локальные операторы предлагают более доступные варианты.

Главной причиной удорожания эксперты называют резкий рост мировых цен на нефть после эскалации на Ближнем Востоке. В частности, нефть марки Brent уже превысила отметку в 110 долларов за баррель. Дополнительным фактором стало обострение ситуации вокруг поставок сжиженного газа после атаки Ирана на энергетическую инфраструктуру в Катаре.

По словам директора Консалтинговой группы «А-95» Сергея Куюна, наибольшие риски сейчас связаны именно с дизельным топливом. Европа в значительной степени зависит от импорта дизеля с Ближнего Востока, а нестабильность в этом регионе мгновенно влияет на цены.

На фоне этого уже в ближайшее время стоимость дизеля в Украине может составить 90 грн за литр. Причина — рост биржевых котировок: цена дизельного горючего на европейских хабах превысила 1300 долларов за тонну, что автоматически повышает закупочную стоимость для украинских импортеров.

В то же время, ситуация с бензином выглядит несколько стабильнее благодаря его профициту на европейском рынке. По словам эксперта, сети АЗС могут даже частично перераспределять наценку между видами горючего, чтобы не допустить слишком резкого скачка цен на дизель.

Несмотря на рост стоимости дефицита горючего в Украине пока не ожидается. Рынок работает стабильно, а объемов импорта достаточно для обеспечения как населения, так и аграрного сектора в период весенних полевых работ.

Ключевым вызовом остается именно цена, ведь из-за повышения премий трейдеров и стоимости логистики горючее на украинских АЗС может дорожать и дальше, если ситуация на мировых рынках не стабилизируется.

Тем временем в Украине стартовал кэшбек на горючее. Правительство уже объявило о сроках и правилах получения.