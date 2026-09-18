Цены на дизельное топливо достигли рекордного уровня: что толкает их вверх

Горючее / © УНИАН

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В пятницу утром средняя цена дизеля в США держалась около рекордных $6,43 за галлон. Горючее подорожало из-за военных конфликтов, проблем с поставкой нефти и рисков для мировой экономики.

Об этом сообщает ABC News.

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Причины удорожания и динамика нефтяного рынка

По данным источника, рекордный рост цен вызван перебоями с судоходством в Ормузском проливе после февральских событий с участием США, Израиля и Ирана, а также войной в Украине, сопровождающейся ударами по российским нефтяным объектам.

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На фоне этих событий стоимость обычного бензина в США достигла $4,47 за галлон, что на $1,53 больше по сравнению с показателями к началу военной эскалации на Ближнем Востоке.

В то же время мировые котировки нефти остаются выше $100 за баррель, несмотря на небольшое снижение. В частности, нефть марки Brent подешевела на 1,3% — до $103 за баррель, а марка WTI опустилась на 0,4% и стоит около $102 за баррель.

Воздействие на экономику и расходы домохозяйств

Быстрый рост цен на топливо и энергию ударяет по бизнесу и обычным людям. Поэтому дорожает доставка, продукты в магазинах, бытовые товары и проезд в транспорте.

Отдельная обеспокоенность вызывает предстоящий отопительный сезон. По данным NEADA, семьи, которые отапливают дома мазутом, могут заплатить зимой более чем на 31% больше, чем в прошлом. Для других домохозяйств расходы на отопление поднимутся по меньшей мере на 8,7%.

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Цены на топливо — последние новости

Напомним, в пятницу, 18 сентября 2026 года, крупные сети АЗС в Украине снова пересмотрели цены на топливо. В частности, на отдельных заправках бензин в сутки подорожал сразу на 2 грн за литр.

Кроме того, мировые цены на бензин на этой неделе достигли рекордных $1377 за тонну, что уже сказалось на украинских АЗС — стоимость горючего пересекла психологическую границу в 90 грн за литр.

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