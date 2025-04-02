Цены на электроэнергию и газ могут вырасти уже в этом году - эксперт назвал причины

Цены на электроэнергию и газ могут вырасти уже в этом году.

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В 2025 году украинцам следует ожидать повышения стоимости электроэнергии и природного газа.

Об этом заявил заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам эксперта, ситуация на энергетическом рынке требует активных действий уже сейчас.

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"С завтрашнего дня нужно заниматься импортом, нужно закончить ситуацию с Укрнефтебурением и Smart Energy. Потому что нам понадобится каждый куб природного газа и нужно ожидать в этом году увеличения цен на электроэнергию, которое давным-давно затягивалось. И на газ", - подчеркнул Закревский.

Он также считает, что решить многие проблемы может открытие энергетического рынка.

"Самое простое, что может быть, — это просто надо уже переходить на открытый рынок. Тогда государство смогло бы с себя загрузить эти обязательства на счет закупки газа и так далее. Люди не идиоты, они видят разницу в цене на газ и на газоэлектрическую генерацию, просто надо дать возможность спокойно торговать".

Также он призвал разрешить частным компаниям экспортировать газ и подключаться к электросетям:

"А частникам нужно позволить спокойно подключаться к сетям электроэнергии, тогда мы все победим".

Закревский отметил, что в Украине сохраняется устоявшийся дефицит мощности — около 4 ГВт, однако потребители постепенно адаптируются:

"Даже этой зимой, как я и предполагал, мы приспосабливаемся, начинаем меньше создавать пики и хорошо прошли этот осенне-зимний период", - добавил эксперт.