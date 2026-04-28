Цены на фрукты в Украине взлетят на 80%: какие из них станут "золотыми"

Украина сталкивается с реальными потерями урожая плодовых деревьев и ягод из-за аномально холодной весны 2026 года. Сочетание суровой зимы и весенних температурных качелей привело к тому, что отечественной продукции на прилавках станет значительно меньше, а цены на нее будут рекордно высокими.

Об этом рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире «Киев24».

По словам эксперта, проблемы будущего урожая начались еще в начале года. Сильные морозы в январе и феврале повредили деревья, а апрельское похолодание завершило дело, ударив по цветущим растениям.

«Это вообще уже реальные потери, и по мере того, как будет держаться низкая температура, потому что это апрельские заморозки… У нас еще есть и майские заморозки, которые будут уже в совокупности подводить итог, сколько мы еще дополнительно потеряем культур», — подчеркнул Марчук.

Больше всего от непогоды страдают ягоды и фруктовые деревья. В частности, речь идет о ранних косточковых культурах, наиболее уязвимых к перепадам температур в период цветения.

«У нас проблемы с ранними косточковыми: абрикосы, персики, алыча, черешня. Это все будет негативно отражаться на конечном результате полученных урожаев», — объясняет замглавы ВАР.

Уменьшение предложения украинского производителя автоматически запускает механизм удорожания. Когда на рынке не хватает местного товара, его приходится замещать зарубежным аналогом, что всегда дороже.

«Это будет автоматически влечь за собой удорожание цены, потому что нужно будет замещать импортом. Импорт сам по себе не дешевый, ну и сохранившаяся продукция она не будет стоить дешево», — подчеркнул Марчук.

Насколько взлетят цены

Аналитики аграрного рынка уже сейчас фиксируют неутешительную тенденцию. По сравнению с прошлым сезоном стоимость некоторых категорий фруктов уже выросла на треть. Однако это может быть только начало.

«На сегодняшний день, по сравнению с прошлым сезоном, иногда цена больше чем на 30%. А если мы будем видеть и заморозки в мае достаточно столь серьезные, что могут повредить урожай, то это может быть даже более 80% от цены прошлого сезона», — резюмировал Денис Марчук.

Таким образом, украинцам следует готовиться к тому, что сезонные фрукты и ягоды в этом году станут предметом роскоши, а их стоимость будет в значительной степени зависеть от погодных условий в мае и логистических затрат на доставку импорта.

Напомним, в Украине продолжается рост стоимости мяса. Больше всего в 2026 году прибавили в цене отдельные виды курятины и говядины. Ощутимо прибавило в цене и куриное филе. Остальные части курятины также подорожали, хотя и менее стремительно. Наибольший рост зафиксирован в сегменте говядины.

Эксперты объясняют такую тенденцию ростом стоимости кормов, энергоносителей, логистики, а также общим сокращением предложения на рынке.

Также, в первом квартале 2026 года инфляция в Украине составила 3,4%, что почти соответствует показателю аналогичного периода в прошлом году — 3,5%. В то же время главным фактором роста цен стало существенное подорожание горючего, наиболее повлиявшее на потребительский рынок.

По данным Государственной службы статистики, горючее подорожало более чем на 20%, из которых 13,2% пришлось только на март.

