Цены на газ в Украине с 1 ноября: сколько будут платить украинцы и кому грозит удорожание

Цены на газ в Украине с 1 ноября

Реклама

В Украине официально опубликовали тарифы на газ для бытовых потребителей на ноябрь 2026 года. По сравнению с октябрьскими показателями стоимость голубого топлива по месячным коммерческим предложениям заметно возросла: в зависимости от конкретного поставщика цена колеблется от 8,46 до 27,50 грн за кубометр.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

Реклама

Тарифы на газ с 1 ноября: для кого вырастет сумма в коммуналке

В то же время, годовые тарифы сохранились на прежнем уровне — от 7,96 до 9,99 грн за кубометр, благодаря чему для подавляющего большинства украинцев стоимость газа останется неизменной.

Реклама

Тем не менее месячные тарифы в отдельных сегментах подскочили до 27,50 грн за кубометр.

На сегодня бытовых потребителей в стране обслуживают всего восемь поставщиков. Четыре из этих компаний предлагают своим клиентам только годовые тарифы, в то время как еще четыре оператора имеют и месячные коммерческие предложения.

Самую низкую планку в 7,96 грн за кубометр удерживают ГК «Нафтогаз Украины» и «Тернопольоблгаз Сбыт».

Немного больше придется платить клиентам «Прикарпат Энерго Трейд» — 7,98 грн за кубометр.

Поставщики «Галнефтегаз» и «ОККО Контракт» остановились на отметке 7,99 грн.

Во «Львовэнергосбыте» годовая стоимость составляет 8,20 грн.

Клиенты брендов YASNO (Киевские энергетические услуги и Днепровские энергетические услуги) будут платить по 8,46 грн.

Максимальный годовой тариф зафиксирован в компании «СветГаз» — 9,99 грн за кубометр.

В то же время в месячном сегменте четыре поставщика выставили расценки существенно выше. В частности, в ноябре потребители «СветГаза» по месячному тарифу должны отдать 25,99 грн за кубометр, а для клиентов «Львовэнергосбыта» цена выросла до 27,50 грн.

Рост цен в месячных предложениях не пошатнет бюджет подавляющего большинства украинских семей. Годовые контракты остаются основными для населения, а более 12 миллионов домохозяйств обслуживает ГК «Нефтегаз Украины».

Реклама

Государственный поставщик продолжает действие тарифа «Фиксированный», согласно которому стоимость одного кубометра составляет 7,96 грн. Этот ценник будет гарантированно действовать как минимум до 30 апреля 2027 года.

Именно поэтому большинство украинцев будут платить за газ по фиксированной цене без повышения.

Цены на газ от 1 ноября

Напомним, с 1 ноября 2026 года стоимость газа для бытовых клиентов «Нафтогаза» останется на уровне 7,96 гривны за кубометр с учетом НДС. Компания зафиксировала тарифный план «Фиксированный» до 30 апреля 2027 года, поэтому старт отопительного сезона не повлечет за собой рост цены топлива, хотя частные поставщики имеют право устанавливать собственные ценники.

Впрочем, итоговые расходы украинцев зимой возрастут в зависимости от объемов потребления: платежка за 10 м3 составит 79,60 грн, за 100 м3 — 796 грн, за 300 м3 — 2 388 грн, а за 500 м3 достигнет 3 980 грн. Реальный уровень затрат будет определяться площадью жилья, качеством утепления и газового отопления.

Реклама

В счетах за коммуналку стоит различать две отдельные услуги: снабжение — плата за потребленный объем по цене 7,96 грн/м³ и распределение — доставка газа. Услуги распределения предоставляется местным оператором газораспределительных сетей по тарифам регулятора, которые зависят от региона и заказанной годовой мощности. Оплачивать счета нужно ежемесячно до 25 числа.

Чтобы избежать задолженностей, показания счетчиков необходимо передавать от 1-го до 5-го числа каждого месяца.

Получатели жилищных субсидий и льгот продолжают обслуживаться по фиксированному тарифу без потери права на государственную социальную помощь.

Новости партнеров

Новости партнеров