Цены на газ в Украине впервые за год опередили европейские: какая причина

Цены на газ / © pixabay.com

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Цены на природный газ в Украине впервые с мая 2024 превысили спотовые показатели в Европе.

Об этом сообщило издание ExPro Daily Gas.

Цены на природный газ в апрельских контрактах (UA-VTP-CM) превысили спотовые котировки на европейском хабе TTF. Украинский газ во вторник стоил около 19 150 грн/тыс. кубометров (31,8 евро/MWh), тогда как европейский продавался на уровне 31,5 евро/MWh.

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«Впервые с 1 мая 2024 г. цены на природный газ в Украине поднялись выше европейских цен на газ, а спред между ценами достиг €0,3/MWh в пользу украинских цен. Разница не учитывает стоимость транспортировки газа в Украину», — говорится в материале.

Под влиянием теплой погоды и стабильных поставок цены на газ в Европе продолжают падать. Однако в Украине ситуация противоположная — газ дорожает из-за устойчивого спроса со стороны государственных компаний, в частности «Нафтогаза» и «Оператора ГТС Украины».

В то же время «Укрнафта» прекратила продажу на рынке после решения Кабмина обязать компанию продавать газ для «Нафтогаза» в рамках ПСО.

Эксперты отмечают, что разница между европейскими и украинскими ценами остается недостаточной для восстановления коммерческого импорта, так как пока она не покрывает затрат на транспортировку газа.

Напомним, эксперт ответил, снизятся ли цены на топливо в Украине в мае.