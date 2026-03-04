Цены на горючее резко взлетели: Антимонопольный комитет начал проверку АЗС

АЗС / © Associated Press

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) взял под контроль ситуацию на рынке светлых нефтепродуктов из-за резкого удорожания горючего в начале марта 2026 года. Ведомство проверит действия операторов АЗС на предмет возможных антиконкурентных сговоров.

Об этом сообщили в АМКУ.

В среду, 4 марта, АМКУ выдвинул требование к сетям АЗС объяснить, почему подскочили цены на горючее. Ответы должны предоставить в ближайшее время. Если окажется, что заправки подняли цены незаконно или сговорились между собой, комитет обещает наказать нарушителей.

В АМКУ отмечают, что украинский рынок горючего полностью зависит от импорта, поэтому колебания стоимости на мировых биржах оказывают непосредственное влияние на ценники в Украине. Нынешнее повышение стоимости нефтепродуктов носит общеевропейский характер.

«За последние дни мировой рынок нефти продемонстрировал существенный рост котировок. Увеличились цены на горючее и в сетях АЗС нашей страны. АМКУ осуществляет меры контроля с целью выяснения наличия или отсутствия признаков нарушения законодательства при повышении цен в начале марта 2026 года», — сообщили в ведомстве.

Несмотря на проверки, в комитете напомнили, что цены на светлые нефтепродукты в Украине не подлежат государственному регулированию. Стоимость горючего для потребителей формируется на рыночных началах и в значительной степени зависит от внешних факторов, которые наблюдаются не только в Украине, но и других странах Европы.

Рост цен на горючее — последние новости

Из-за обострения на Ближнем Востоке мировые цены на нефть пошли вверх. В Украине за последние двое суток стоимость бензина также внезапно взлетела.

Тем временем глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев призвал топливные компании не поднимать цены на бензин.

Тем не менее, эксперты считают, что в Украине на АЗС цены на бензин и дизель могут взлететь до 100-150 грн за литр.

Экономист предупредил, в каких условиях цены на заправках взлетят на 10 грн за литр.