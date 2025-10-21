Цены на горючее: сколько стоят бензин, дизель и газ

АЗС / © Pixabay

В Украине сохраняется тенденция к постепенному росту цен на горючее. По состоянию на 21 октября средняя стоимость бензина марки А-95 составляет 58,68 грн за литр.

Об этом сообщает портал "Минфин«.

По обновленным данным мониторинга, на украинских автозаправках горючее реализуют по следующим средним ценам:

бензин А-95 премиум — 63,41 грн/л,

бензин А-95 — 58,68 грн/л,

бензин А-92 — 57,25 грн/л,

дизельное топливо — 55,83 грн/л,

автогаз — 34,43 грн/л.

Где горючее самое дешевое и самое дорогое

Бензин А-95 «премиум» сейчас доступен на большинстве заправок по всей территории Украины, за исключением Луганской области. Самая низкая цена зафиксирована на АЗС ZOG в Запорожской области — 55 грн/л. Самую высокую — 65,98 грн/л — предлагает сеть «Автотранс» на Полтавщине.

Обычный А-95 продается в большинстве областей, кроме Луганской. Дешевле всего его можно приобрести также в сети ZOG — по 50 грн/л, тогда как в сетях OKKO и WOG цена достигает 61,99 грн/л.

Бензин А-92 пока отсутствует только на Луганщине. В других регионах он стоит от 49 грн/л (сеть ZOG) до 58,99 грн/л (сеть BVS, работающая в Киевской, Полтавской и Сумской областях).

Дизельное топливо доступно практически на всей подконтрольной территории Украины, кроме Луганской области. Самая низкая цена на дизель — 49,20 грн/л в сети «Фактор» на Житомирщине. Самое дорогое дизтопливо предлагают OKKO и WOG — по 58,99 грн/л.

Прогнозы экспертов: что будет дальше

Аналитики топливного рынка ожидают, что в 2025 году цены на горючее могут продолжить рост. Основные факторы — колебания мировых цен на нефть и изменения в налоговом законодательстве.

С 1 сентября 2024 года вступил в силу закон, который предусматривает постепенное повышение акцизного налога на горючее до 2028 года. С начала 2025 года ставки акцизов уже увеличены:

на бензин — с 242,6 до 271,7 евро за тонну,

на дизельное топливо — со 177,6 до 215,7 евро за тонну,

на автогаз — со 165 до 193 евро за тонну.

