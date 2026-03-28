Цены на горючее снова выросли: какая стоимость на АЗС утром 28 марта

Цены на бензин. / © Associated Press

В субботу, 28 марта, украинские АЗС обновили цены на топливо. В сетях некоторых автозаправок подорожали газ и дизель. В то же время цены на бензин остались на уровне предыдущих суток.

Об этом свидетельствует мониторинг «Главком».

Средняя стоимость бензина А-95 не изменилась и составляет около 72,72 грн/литр. Самое дорогое горючее этой марки на OKKO, WOG и SOCAR — 74,99 грн. Дешевле всего — на «Укрнафте» и «БРСМ-Нефти» — 68,99 грн.

Впрочем, сети заправок OKKO, WOG и SOCAR повысили стоимость ДП и ДП+ на 1 грн. Так, дизельное топливо теперь стоит почти 85 грн, а дизтопливо премиум-класса — почти 91 грн.

Кроме того, на UPG цена газа выросла на 1 грн и составляет 46,60 грн. В то же время, самая высокая стоимость автогаза на OKKO — 47,99 грн, а самая низкая — на «БРСМ-Нефть» — 43,99 грн.

Цены на бензин и дизель 28 марта

Стоимость бензина, ДТ и автогаза с утра 28 марта 2026-го. Фото: Главком.

Кешбек на горючее

В Украине из-за рекордных цен на бензин и дизель Кабмин решил ввести кэшбек на горючее. В Минэкономики заявили, что он обеспечивает поддержку тем, кто больше нуждается в финансовой помощи из-за подорожания топлива. В то же время, программа становится в 20 млн грн в день.

Программа кэшбека на топливо предусматривает частичную компенсацию затрат на бензин. Максимально – до 1000 грн на человека в месяц. Сумма возврата зависит от типа горючего: 15% — на ДТ, 10% — на бензин, 5% — на автогаз. Программа будет действовать с 20 марта по 1 мая 2026 года.

