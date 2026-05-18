Цены на горючее в Украине: как изменилась стоимость бензина, дизеля и газа на АЗС 18 мая
Пока стоимость бензина на популярных заправках синхронно выросла минимум на одну гривну, а на «Укрнафте» одна из марок взлетела сразу на 4 гривны, дизель сохранил стабильность, а автомобильный газ даже подешевел.
В Украине за последние четыре дня, с 15 по 18 мая, крупные сети автозаправочных станций изменили стоимость горючего. На популярных АЗС подорожали разные марки бензина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.
Бензин: На АЗС зафиксировано подорожание бензина в среднем на 1 гривну за литр.
Дизель: Стоимость ДП в течение выходных продемонстрировала абсолютную стабильность.
Автогаз: Ситуация со сжиженным газом отличается в зависимости от сети: на заправках OKKO и WOG цена осталась неизменной, тогда как SOCAR и «Укрнафта» снизили стоимость этого топлива почти на 1 гривну за литр.
Как изменились цены на топливо
Сети OKKO и WOG за выходные синхронно скорректировали ценники на бензин, подняв стоимость всех марок ровно на 1 гривну за литр. Следовательно , «сотый» бензин у них теперь стоят 88,90 гривны за литр вместо прежних 87,90 грн.
Бензин 95 (Pulls и Mustang) подорожал до 81,90 гривны за литр, а стандартный А-95 поднялся в цене до 78,90 гривны за литр.
В то же время, стоимость дизельного горючего и автомобильного газа на станциях этих операторов осталась неизменной.
Аналогичное удорожание бензина на 1 гривну за литр зафиксировано и на заправках SOCAR. Бензин NANO 100 вырос в цене до 88,99 гривны за литр, марка NANO 95 теперь обойдется в 82,99 гривны, а обычный А-95 подорожал до 78,99 гривны за литр.
При этом автомобильный газ в этой сети продемонстрировал снижение цены на 99 копеек и сейчас стоит 48,99 гривны за литр против 49,98 гривны в пятницу.
На государственной сети «Укрнафта» по сравнению с пятницей существенно дороже сегодня водителям обойдется бензин марки 95 (Energy). Он вырос сразу на 4 гривны, поднявшись в цене с 71,90 до 75,90 гривны за литр.
Другие марки бензина на «Укрнафту» прибавили в цене традиционную 1 гривну: литр 98-го (Energy) теперь стоит 81,90 гривны, А-95 подорожал до 72,90 гривны, а А-92 — до 67,90 гривны.
Сжиженный газ на заправках компании подешевел на 1 гривну и реализуется по 46,90 гривны за литр.
Цены на АЗС в понедельник, 18 мая
OKKO
Бензин Pulls 100: 88,90 грн
Бензин Pulls 95: 81,90 грн
Бензин А-95 Евро: 78,90 грн
ГП Pulls: 92,90 грн
ГП Евро: 89,90 грн
Газ: 48,90 грн
WOG
Бензин 100: 88,90 грн
Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
Бензин 95 Евро: 78,90 грн
ДП Mustang: 92,90 грн
ГП Евро-5: 89,90 грн
Газ: 48,90 грн
SOCAR
Бензин NANO 100: 88,99 грн
Бензин NANO 95: 82,99 грн
Бензин А-95: 78,99 грн
ДП NANO Extro: 92,99 грн
ДП NANO: 89,99 грн
Газ: 48,99 грн
«Укрнафта»
Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
Бензин 95 (Energy): 75,90 грн
Бензин А-95: 72,90 грн
Бензин А-92: 67,90 грн
ГП (Energy): 88,90 грн
ГП: 86,90 грн
Газ: 46,90 грн
Напомним, правительство продлило кэшбек на горючее до конца мая, но снизило максимальную сумму компенсации до 500 грн.