Цены на гречку резко взлетели: сколько стоит крупа в феврале 2026 года

Гречка / © Credits

Стоимость гречневой крупы в Украине продолжает расти. Только за прошлый год популярный продукт подорожал почти на 28%. А по состоянию на февраль 2026 года средняя цена превысила 50 гривен за килограмм.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики и мониторинга портала «Минфин».

Динамика цен на гречку

Рост стоимости гречихи начался еще в апреле 2024 года, когда килограмм крупы можно было приобрести за 26,36 грн. С тех пор ценники в магазинах обновлялись ежемесячно.

Декабрь 2024: 35,19 грн/кг.

Декабрь 2025: 44,88 грн/кг (годовой прирост составил 27,5%).

Январь 2026: 47,48 грн/кг.

Февраль 2026: 50,82 грн/кг.

Где покупать выгоднее?

Несмотря на всеобщее удорожание, стоимость гречки в крупных торговых сетях существенно отличается. Сейчас низкую цену предлагает супермаркет Auchan — 42,90 грн за килограмм. В то же время, самые высокие цены зафиксированы в сети Megamarket, где за пачку крупы придется отдать 64,60 грн.

Эксперты отмечают, что восходящий тренд, который длится почти два года, пока не демонстрирует признаков замедления.

Напомним, ранее экономист Владимир Чиж отметил, что основными причинами удорожания является умеренный рост цен на зерновые культуры, погодные условия, сезонность и уровень урожая. По его прогнозу, по росту могло составлять 8-10%, и оно подтвердилось в течение месяца.

Ранее мы писали, что в январе 2026 года потребительские цены в Украине выросли на 0,7%, а в годовом измерении — на 7,4%. Госстат опубликовал инфографику и подробности индексов цен.