Цены на гречку, рис и подсолнечное масло могут измениться из-за блэкаутов: прогноз эксперта

Несмотря на то, что крупы и растительное масло не требуют охлаждения для хранения, длительные обесточивания в Украине могут повлиять и на их стоимость.

Об этом заявил аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка в интервью «РБК-Украина».

Эксперт объяснил, почему обесточивание заставят украинцев платить больше за крупы.

«Да, это не скоропортящиеся продукты, но здесь есть свои технологические процессы хранения. Те же макароны или гречка — сырье для них хранится на элеваторах, где должны быть выдержаны определенные технические операции. На складах сырье может храниться несколько месяцев, поэтому эти расходы закладываются в цене для дальнейшей реализации», — отмечает аналитик.

В течение месяца цены на крупу в Украине держались относительно стабильно, рост составил не более 1 гривны, а круглый рис вообще подешевел на 6,75 гривны. Сейчас 1 кг гречихи стоит 48,37 гривны, длинный рис — 49,70 гривны, круглый — 56,02 гривны, вермишель длинная — 31,50 гривны. 850 мл растительного масла продают по цене 81-89 гривен.

