Цены на гречку в Украине могут вырасти: сколько будет стоить килограмм

Гречка / © pixabay.com

Стоимость гречки в украинских магазинах в 2026 году может составить 40–42 гривен за килограмм. Несмотря на то, что темпы инфляции несколько замедлились по сравнению с прошлым годом, экономисты прогнозируют дальнейшее удорожание основного продукта на 8–10%.

Об этом в интервью «Новости.LIVE» сообщил экономист Владимир Чиж.

По его словам, в конце 2025 года крупа уже существенно прибавила в цене, подорожав на треть по сравнению с 2024 годом до уровня 37-38 грн/кг.

«В 2026 году рост цены на гречку может составить, в общем-то, 8-10% по сравнению с прошлым годом. Соответственно, ее стоимость в розницу будет примерно 40-42 гривен за килограмм», — отметил Владимир Чиж.

Давящее на ценники

Основными факторами удорожания эксперты называют внутренние вызовы: рост затрат на производство, высокую стоимость энергоносителей и усложненную логистику. Кроме того, цены влияют на умеренное повышение стоимости зерновых культур на мировом рынке.

По словам эксперта, резкий скачок цен сдерживает избыток определенных видов круп на глобальных рынках. Однако экономист предупреждает, что любые прогнозы сейчас только предварительные.

«Нужно будет понимать, в каком состоянии будет наша энергетика в ближайшие месяцы, будет ли рост стоимости электроэнергии для бизнеса, какими будут урожаи зерновых, в том числе кормовых культур», — пояснил Владимир Чиж.

