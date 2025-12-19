Цены на хлеб могут подскочить на 20%: как блекаут и обстрелы повлияют на стоимость

+20% к цене: почему статус „критической инфраструктуры“ не спасает пекарни / © Pixabay

В 2026 году цена на хлеб простой рецептуры может остаться относительно стабильной, однако часть продукции может значительно подорожать. Так, цена на некоторые сорта хлеба может возрасти более чем на 20%.

Об этом заявил президент Всеукраинской ассоциации пекарей (ВАП) Юрий Дученко, передает УНИАН.

При умеренном сценарии он прогнозирует рост на 10–15%, а если боевые действия обострятся или будут серьезные перебои в энергоснабжении — цена может подскочить более чем на 20%.

«По прогнозам ВАП, в 2026 году хлеб простой рецептуры будет оставаться относительно стабильным в цене, в то время как другие изделия могут подорожать на 10-15%, а при ухудшении ситуации — более чем на 20%», — отметил Дученко.

В то же время он признал, что сценарии увеличения цен остаются непредсказуемыми. Ключевым фактором является ограничение электроснабжения хлебозаводов из-за российских обстрелов.

«В большинстве регионов Украины хлебозаводы, производящие хлеб массового потребления, формально отнесены к объектам критической инфраструктуры или жизнеобеспечения. Впрочем, на практике этот статус часто не гарантирует бесперебойное питание», — объясняет глава ассоциации пекарей.

По словам Дученко, часть хлебзаводов и пекарен не внесены в утвержденные перечни или сталкиваются с игнорированием их статуса. Лимиты потребления устанавливают без учета технологического цикла. Самая сложная ситуация в регионах с дефицитом генерации и перегруженными сетями.

Кроме того, отключение света уже приводит к сокращению ассортимента. Хлебозаводы вынуждены временно снимать с производства часть сложной и прибыльной продукции, ведь из-за отключения невозможно соблюдать нужные технологии.

«Даже при наличии напряжения лимиты не позволяют одновременно запускать печи, тестомиссы, охлаждение и упаковку. При сохранении нынешних условий возрастают риски перебоев поставок, особенно продукции с коротким сроком хранения, что создает угрозу продовольственной безопасности», — предупреждает глава ВАП.

Кроме того, эксперт напоминает, что на стоимость хлеба влияют не только отключение света, но и колебания цен на сырье, рост логистических затрат и оплата труда. Это заставляет производителей закладывать дополнительные затраты в себестоимость, что может привести к удорожанию определенных сортов хлеба.

