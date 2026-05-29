Цены на хлеб резко вырастут — как и когда изменится стоимость

До конца 2026 года украинцев ожидает ощутимое удорожание базовых продуктов. Хлебопекарная отрасль является одной из наиболее чувствительных к перебоям с электричеством. Переход на генераторы во время летнего зноя (когда потребление энергии максимальное) увеличивает себестоимость.

Об этом пишет «РБК-Украина».

Экономист Олег Пендзин говорит, что хлеб традиционно в Украине каждый месяц прибавляет 1-1,5%, и это не зависит от сезона.

Первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Александр Тараненко уверяет, что дефицита хлеба или сокращения ассортимента не будет.

Однако стоит ожидать небольшого ползучего удорожания: в ближайшие 3-4 месяца цена на хлеб и сдобу может вырасти в пределах 5% (приблизительно 1-1,5 грн на буханке).

Более пессимистический прогноз дал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук (ВАС): к осени 2026 года из-за сопутствующих затрат (энергоносители, зарплаты, импортного оборудования) хлеб может прибавить в цене до 25%.

До конца 2026 года цены на хлеб, крупы, мясо и молочка поползут вверх из-за ускорения инфляции и резкого роста расходов аграриев на возделывание земли, предупреждал Пендзин.

Главным драйвером роста цен в текущем году становится резкое увеличение расходов самого аграрного сектора на выращивание культур.

В мае в украинских супермаркетах снова зафиксировали подорожание хлеба: отдельные сорта уже пересекли отметку в 50 грн за буханку.

Производители объясняют: главное давление на себестоимость оказывают затраты на электроэнергию, горючее и удобрения. Эти статьи расходов растут независимо от ситуации с урожаем и влияют на цену конечного продукта напрямую.

Эксперты предупреждают: до конца 2026 хлеб и другие базовые продукты могут подорожать еще на 20-25% по сравнению с прошлым годом. В то же время резкого скачка в ближайшее время не прогнозируют — запасы зерна остаются стабильными, а серьезные проблемы с посевами пока не зафиксированы.

