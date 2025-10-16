Цены на хлеб: украинцам прогнозируют новое удорожание

Высокий урожай не сдержит цены на хлеб / © Pixabay

В октябре 2025 года в Украине поднимутся цены на хлеб. Сегодня наибольшее влияние на себестоимость хлеба оказывают логистика, расходы на топливо, энергоносители, электроэнергия и заработная плата работников.

Об этом сообщил генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль, пишет Аgroweek.

Эксперт отмечает, что в структуре себестоимости хлебобулочных изделий сырье занимает меньшую долю, чем в прошлые годы. Если раньше основное влияние на цену имели мука и подсолнечное масло, то сейчас на первый план выходят другие составляющие.

«По состоянию на сегодняшний день в структуре себестоимости одного килограмма хлебобулочных изделий сырье составляет значительно меньшую долю по сравнению с прошлыми годами, когда традиционно мы связывали удорожание хлеба именно с сырьем, с мукой, с маслом и т.д.», — отметил Коваль.

За последний год цены на хлеб и хлебобулочные изделия в Украине выросли примерно на 22-23%. Это означает, что ежемесячно наблюдалось среднее повышение стоимости на 1,5%. В то же время, производители хлеба работают практически на грани рентабельности, которая составляет от 0 до 5%.

Ранее сообщалось, что цены на хлеб в Украине могут вырасти, но не мгновенно и примерно до 55 грн за буханку.