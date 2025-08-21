- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 67
- Время на прочтение
- 2 мин
Цены на хлеб в Украине будут расти еще: директор "Киевхлеба" сообщил, к чему готовиться
Фахивеуь прогнозирует удорожание хлеба еще на 20%.
Цены на хлеб в Украине будут расти и дальше. В частности, после ценового скачка на 20% в 2024-м, во второй половине 2025-го хлеб подорожает еще на 15-20%.
Директор «Киевхлеба» Юрий Дученко предоставил свой прогноз, передает «Интерфакс-Украина».
Юрий Дученко отмечает, что дальнейший рост цен на хлебобулочные изделия будет происходить и дальше. По его словам, после подорожания на 20% в 2024-м цены могут увеличиться еще на 15-20%.
Причины роста цен на хлеб
Дученко объясняет это увеличением издержек производителей. Основные факторы, влияющие на цену, — это рост стоимости сырья (мука), энергоносителей и зарплат. По его словам, большинство хлебопекаров сейчас работают на грани рентабельности, а некоторые даже терпят убытки.
Проблемы отрасли и потребительские тенденции
Эксперт отмечает, что в 2025 году растет спрос на простые сорта хлеба, в то время как продажи булочных, сдобных и пшеничных изделий снижаются. Это свидетельствует об изменении потребительских предпочтений.
Среди ключевых проблем отрасли он также назвал недостаток оборотных средств из-за низкой рентабельности, зависимости от энергоносителей, снижения покупательной способности населения, логистических трудностей.
Тенизация рынка, которая, по его оценкам, достигает 40-50%. Дученко объясняет, что это создает нечестную конкуренцию, поскольку теневые производители могут предлагать цены, на 20% ниже рыночных.
Напомним, ранее речь шла о том, что очередной овощ борщового набора стремительно дешевеет. В частности, цены на капусту начали стремительно снижаться.
Также стало известно, что осенью 2025 стоимость топлива в Украине может резко возрасти. Эксперты указали на причины.