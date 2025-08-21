Цены на хлеб в Украине будут расти еще: директор "Киевхлеба" сообщил, к чему готовиться

Цены на хлеб в Украине будут расти / © Pixabay

Цены на хлеб в Украине будут расти и дальше. В частности, после ценового скачка на 20% в 2024-м, во второй половине 2025-го хлеб подорожает еще на 15-20%.

Директор «Киевхлеба» Юрий Дученко предоставил свой прогноз, передает «Интерфакс-Украина».

Юрий Дученко отмечает, что дальнейший рост цен на хлебобулочные изделия будет происходить и дальше. По его словам, после подорожания на 20% в 2024-м цены могут увеличиться еще на 15-20%.

Причины роста цен на хлеб

Дученко объясняет это увеличением издержек производителей. Основные факторы, влияющие на цену, — это рост стоимости сырья (мука), энергоносителей и зарплат. По его словам, большинство хлебопекаров сейчас работают на грани рентабельности, а некоторые даже терпят убытки.

Проблемы отрасли и потребительские тенденции

Эксперт отмечает, что в 2025 году растет спрос на простые сорта хлеба, в то время как продажи булочных, сдобных и пшеничных изделий снижаются. Это свидетельствует об изменении потребительских предпочтений.

Среди ключевых проблем отрасли он также назвал недостаток оборотных средств из-за низкой рентабельности, зависимости от энергоносителей, снижения покупательной способности населения, логистических трудностей.

Тенизация рынка, которая, по его оценкам, достигает 40-50%. Дученко объясняет, что это создает нечестную конкуренцию, поскольку теневые производители могут предлагать цены, на 20% ниже рыночных.

