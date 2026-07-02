- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 108
- Время на прочтение
- 2 мин
Цены на хлеб в Украине резко возрастут: когда ждать подорожания
Цены на хлеб в Украине вырастут уже в ближайшие месяцы. Эксперт объяснил, на сколько продукт подорожает.
В ближайшие два-три месяца цены на хлеб в Украине возрастут в пределах 5-6%.
Об этом в эфире День.LIVE сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.
Хлеб в Украине подорожает - когда и на сколько
По словам эксперта, дефицита продуктов в Украине не будет, поскольку в этом году аграрии даже увеличили посевные площади под некоторые культуры из-за более выгодных цен. Однако на стоимость пищи влияют другие вызовы, включая логистику, содержание урожая и расходы на персонал.
Денис Марчук добавил, что подорожание хлеба является стабильной тенденцией, ведь он ежемесячно прибавляет в цене 1,5–2%. Этим летом на его стоимость также окажут влияние новые правила бронирования работников.
«Здесь еще фактор с новыми критериями по бронированию, как заявляют в Ассоциации производителей хлебобулочных изделий. Потому что повышение заработной платы, которая должно соответствовать критичности сегодня, должно достигать не менее 26 000 гривен. Соответственно, это будет взыскать за собой дополнительные расходы», — отметил Денис Марчук.
Чиновник добавил, что из-за этих факторов хлеб в ближайшие 2–3 месяца вырастет на 5–6%.
Цены на продукты — чего ожидать этим летом
Кроме того, к началу сбора нового урожая могут подскочить в цене и крупы — ориентировочно на 5–8%. В то же время ситуация с другими продуктами является благоприятной для потребителей благодаря сезонному фактору.
«Молочка на летний период времени стабилизировалась в цене, то есть роста в летний период не предполагается. Яйца снизились в цене, потому что пришло очень большое предложение домашних хозяйств», — рассказал эксперт.
Также добавил, что существенно дешевеют ранние овощи. Сейчас начинает снижаться стоимость молодого картофеля, борщового набора и даже тепличных томатов, поскольку производителям больше не нужно тратить электроэнергию на отопление.
В то же время Денис Марчук предупредил, что осенью и зимой, когда овощи будут закладывать на хранение, возможно новое повышение цен из-за роста затрат предприятий на электричество.
Цены на продукты в Украине — последние новости
Напомним, активный сезон украинских ягод начался в июле, однако в этом году малина обойдется дороже. Несмотря на рост урожая, цены на популярную ягоду уже выросли на 10–15%, тогда как смородина пока удерживает прошлогодний уровень стоимости.
В Украине кардинально перепишут ценники на хлеб, молоко и курятину, в частности. В Раде шокировали прогноз.
Также эксперты предупредили, что осенью на украинском рынке продовольствия ожидается мощная инфляционная волна.