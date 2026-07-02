Цены на хлеб в Украине резко возрастут: когда ждать подорожания

Хлеб / © iStock

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В ближайшие два-три месяца цены на хлеб в Украине возрастут в пределах 5-6%.

Об этом в эфире День.LIVE сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Хлеб в Украине подорожает - когда и на сколько

По словам эксперта, дефицита продуктов в Украине не будет, поскольку в этом году аграрии даже увеличили посевные площади под некоторые культуры из-за более выгодных цен. Однако на стоимость пищи влияют другие вызовы, включая логистику, содержание урожая и расходы на персонал.

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Денис Марчук добавил, что подорожание хлеба является стабильной тенденцией, ведь он ежемесячно прибавляет в цене 1,5–2%. Этим летом на его стоимость также окажут влияние новые правила бронирования работников.

«Здесь еще фактор с новыми критериями по бронированию, как заявляют в Ассоциации производителей хлебобулочных изделий. Потому что повышение заработной платы, которая должно соответствовать критичности сегодня, должно достигать не менее 26 000 гривен. Соответственно, это будет взыскать за собой дополнительные расходы», — отметил Денис Марчук.

Чиновник добавил, что из-за этих факторов хлеб в ближайшие 2–3 месяца вырастет на 5–6%.

Цены на продукты — чего ожидать этим летом

Кроме того, к началу сбора нового урожая могут подскочить в цене и крупы — ориентировочно на 5–8%. В то же время ситуация с другими продуктами является благоприятной для потребителей благодаря сезонному фактору.

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«Молочка на летний период времени стабилизировалась в цене, то есть роста в летний период не предполагается. Яйца снизились в цене, потому что пришло очень большое предложение домашних хозяйств», — рассказал эксперт.

Также добавил, что существенно дешевеют ранние овощи. Сейчас начинает снижаться стоимость молодого картофеля, борщового набора и даже тепличных томатов, поскольку производителям больше не нужно тратить электроэнергию на отопление.

В то же время Денис Марчук предупредил, что осенью и зимой, когда овощи будут закладывать на хранение, возможно новое повышение цен из-за роста затрат предприятий на электричество.

Цены на продукты в Украине — последние новости

Напомним, активный сезон украинских ягод начался в июле, однако в этом году малина обойдется дороже. Несмотря на рост урожая, цены на популярную ягоду уже выросли на 10–15%, тогда как смородина пока удерживает прошлогодний уровень стоимости.

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В Украине кардинально перепишут ценники на хлеб, молоко и курятину, в частности. В Раде шокировали прогноз.

Также эксперты предупредили, что осенью на украинском рынке продовольствия ожидается мощная инфляционная волна.

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