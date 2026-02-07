Цены на хлеб вырастут: пекари объяснили, сколько будет стоить буханка в феврале

Хлеб / © Pixabay

В Украине в ближайшее время ожидается рост цен на хлеб и хлебобулочные изделия. Производители отмечают, что это вынужденный шаг, необходимый для стабильной работы отрасли в условиях энергетического кризиса и повышения налоговой нагрузки.

Об этом рассказал первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Украины Александр Тараненко, передает Эспрессо.

Основной причиной роста себестоимости продукции явилось существенное увеличение тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей. В январе цена на свет для предприятий подскочила почти на 30%.

По словам Тараненко, только этот фактор автоматически прибавляет к себестоимости производства 2-3%. Ситуацию усложняют постоянные отключения электроэнергии, заставляющие заводы переходить на резервное питание.

«Расходы, которые у нас есть в случае перебоев с электроснабжением, конечно, потом закладываются уже в стоимость», — пояснил эксперт.

Работа на генераторах чрезвычайно ценна, ведь средний хлебозавод потребляет 60–70 литров горючего в час. Крупные предприятия тратят вдвое больше горючего. А зимой необходимо использовать специальный арктический дизель, который дороже обычного примерно на 8 гривен за литр.

Еще одним фактором, повлиявшим на финальную цену продукта, стало повышение минимальной заработной платы с 1 января. Это повлекло за собой увеличение фонда оплаты труда и налоговых вычетов.

В совокупности все эти факторы привели к тому, что только с начала 2024 года расходы хлебопекарных предприятий выросли на 6-7%.

Сколько будем платить за буханку

Рост цен на полках магазинов произойдет уже в первой декаде февраля. Производители планируют поднять стоимость продукции ориентировочно на 5%.

Тараненко успокаивает: для рядового потребителя это не станет критическим ударом по кошельку.

«Что такое 5% по цене буханки хлеба? Это гривна, может, гривна с хвостиком. На одного человека стандартной буханки хватает на несколько дней, поэтому такое повышение цен для потребителя — дополнительные несколько гривен в месяц», — отметил вице-президент ассоциации.

Пекари подчеркивают: такое незначительное повышение критически необходимо для выживания отрасли. Это позволит предприятиям закупать сырье, горючее и гарантировать наличие хлеба не только в магазинах, но и в подразделениях Вооруженных сил Украины, которые также снабжаются продукцией отечественных хлебозаводов.

Напомним, длительные отключения электроэнергии в Украине могут сказаться на стоимости даже тех продуктов, которые не нуждаются в охлаждении, в том числе крупах и маслах. Как объясняют эксперты аграрного рынка, сырье для макарон и круп хранится на элеваторах и складах с соблюдением технологических процессов, требующих электроснабжения, а дополнительные расходы в конце концов закладываются в цену.

В то же время за последний месяц цены на крупы оставались относительно стабильными: рост был незначительным, а отдельные позиции даже подешевели. Однако при длительных обесточениях производители и поставщики не исключают дальнейшего подорожания базовых продуктов.