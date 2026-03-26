Цены на картофель в Украине снова падают: сколько стоит килограмм

Картофель / © unsplash.com

В Украине на этой неделе снова снизились отпускные цены на картофель. Удешевление связано прежде всего с низкой торговой активностью.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Объемы продукции на рынке заметно выросли — хозяйства активизировали продажу запасов с наступлением более теплой погоды.

Картофель упал в цене - сколько стоит килограмм

По состоянию на сейчас производители предлагают картофель по 5-11 грн за килограмм (0,11-0,25 доллара). Это в среднем на 15% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Сами фермеры объясняют падение цен также увеличением доли некондиционной продукции. Речь идет о картофеле, который хранился в необорудованных хранилищах и быстрее теряет качество из-за теплой погоды, поэтому его пытаются реализовать как можно быстрее.

В то же время в годовом измерении картофель остается значительно дешевле: нынешние цены в среднем на 62% ниже, чем в конце марта прошлого года.

Напомним, в Украине продолжается стремительное снижение цен на репчатый лук — несмотря на ожидания фермеров, что весной он подорожает. Сейчас овощ продают уже в среднем на 19% дешевле, чем в начале прошлой рабочей недели.

Также третью неделю подряд фиксируют снижение цен на столовую свеклу. В то же время ранее сообщалось, что до конца марта 2026 года подорожает молочная продукция.

Также в Украине дешевеют отдельные овощи, тогда как цены на гречку растут. В Верховной Раде объяснили причины такого подорожания.