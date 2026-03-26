Цены на картофель в Украине снова падают: сколько стоит килограмм
В Украине фиксируют очередное удешевление картофеля из-за слабого спроса и увеличения предложения. Часть урожая фермеры вынуждены быстро распродавать из-за ухудшения качества.
В Украине на этой неделе снова снизились отпускные цены на картофель. Удешевление связано прежде всего с низкой торговой активностью.
Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.
Объемы продукции на рынке заметно выросли — хозяйства активизировали продажу запасов с наступлением более теплой погоды.
Картофель упал в цене - сколько стоит килограмм
По состоянию на сейчас производители предлагают картофель по 5-11 грн за килограмм (0,11-0,25 доллара). Это в среднем на 15% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.
Сами фермеры объясняют падение цен также увеличением доли некондиционной продукции. Речь идет о картофеле, который хранился в необорудованных хранилищах и быстрее теряет качество из-за теплой погоды, поэтому его пытаются реализовать как можно быстрее.
В то же время в годовом измерении картофель остается значительно дешевле: нынешние цены в среднем на 62% ниже, чем в конце марта прошлого года.
Цены на продукты в Украине — последние новости
Напомним, в Украине продолжается стремительное снижение цен на репчатый лук — несмотря на ожидания фермеров, что весной он подорожает. Сейчас овощ продают уже в среднем на 19% дешевле, чем в начале прошлой рабочей недели.
Также третью неделю подряд фиксируют снижение цен на столовую свеклу. В то же время ранее сообщалось, что до конца марта 2026 года подорожает молочная продукция.
Также в Украине дешевеют отдельные овощи, тогда как цены на гречку растут. В Верховной Раде объяснили причины такого подорожания.