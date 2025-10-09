Цены на кофе достигли нового исторического максимума: почему штормит рынок

Мировые цены на кофе сорта арабика продолжают стремительно расти / © Pixabay

Реклама

В этом году цены на кофе могут вырасти на 40%, то есть для потребителей это будут где-то 10%, а скорее всего все 20%. В то же время мировая торговля кофе резко сократилась из-за рекордного роста цен.

Об этом пишет издание CBS.

«В течение следующих трех-четырех месяцев цены на кофе, очевидно, вырастут еще больше», — говорит Андреа Ильи, глава итальянского обжарщика и мирового розничного продавца Illycaffè.

Реклама

Оптовая цена зерен превысила 4 доллара за фунт (0,45 кг). Для сравнения, еще в начале 2024 года арабика стоила примерно 2 доллара за фунт, а к октябрю 2025-го уже около 3,85 доллара.

Такой скачок закупочных цен неизбежно повлиял на розничный рынок. В Украине кофе подорожал почти во всех категориях — как зерновой, так и растворимый.

Из-за высокой стоимости покупатели избегают накопления запасов и покупают только необходимый минимум.

Главная причина резкого скачка цен — падение производства кофе в ключевых регионах, особенно в Бразилии.

Реклама

Отмечается, что до конца года стоимость арабики может упасть на 30% из-за ожидаемого хорошего урожая и сокращения спроса.

Пока рынок остается в сложном положении. Некоторые американские продавцы прямо заявляют, что не смогут продолжать бизнес по нынешним ценам. Супермаркеты и продуктовые магазины неохотно покупают дорогой кофе, что приводит к дефициту на полках.

Напомним, в Дубае продали самый дорогой кофе в мире — стоимость одной чашки составила 28 тысяч гривен.