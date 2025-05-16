- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 208
- Время на прочтение
- 1 мин
Цены на коммуналку в Украине: что подорожало больше всего за год
В Украине за последний год произошло значительное удорожание стоимости жилищно-коммунальных услуг. Больше всего удорожала электроэнергия.
В Украине существенно выросли цены на коммунальные услуги за последний год. Так, с апреля 2024 года среднее повышение тарифов составило 20,1%.
Об этом идет речь на сайте Государственной службы статистики Украины.
Наибольшее удорожание зафиксировано в сфере электроснабжения — цена выросла на 63,6%.
Выросли цены также и на следующие коммунальные услуги:
водоотвод — на 0,6%
поставка воды — на 0,7%
ремонт и содержание жилищного фонда — на 3,3%
вывоз бытовых отходов подорожал на 10,7%
обслуживание многоквартирных домов — рост на 18,9%
В то же время, остались без изменений тарифы на отопление, горячую воду, поставки природного газа.
«С начала 2025 года заметно выросла стоимость обслуживания многоэтажек — на 10,3%», — говорится в сообщении.
Кроме этого, незначительно выросли цены на:
канализацию — +0,6%
водоснабжение — +0,7%
ремонт и содержание жилья — +1,6%
вывоз бытовых отходов — +1,6%
Напомним, НБУ сообщил, что услуги ЖКХ в Украине будут расти до экономически обоснованных уровней в течение нескольких лет. В частности, дотационные тарифы на электроэнергию в Украине для бытовых потребителей могут расти быстрее. Это связано со сложной ситуацией в энергетике в результате российских атак.