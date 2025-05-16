Цены на коммуналку в Украине: что подорожало больше всего за год

Коммуналка прибавила в цене / © УНИАН

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В Украине существенно выросли цены на коммунальные услуги за последний год. Так, с апреля 2024 года среднее повышение тарифов составило 20,1%.

Об этом идет речь на сайте Государственной службы статистики Украины.

Наибольшее удорожание зафиксировано в сфере электроснабжения — цена выросла на 63,6%.

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Выросли цены также и на следующие коммунальные услуги:

водоотвод — на 0,6%

поставка воды — на 0,7%

ремонт и содержание жилищного фонда — на 3,3%

вывоз бытовых отходов подорожал на 10,7%

обслуживание многоквартирных домов — рост на 18,9%

В то же время, остались без изменений тарифы на отопление, горячую воду, поставки природного газа.

«С начала 2025 года заметно выросла стоимость обслуживания многоэтажек — на 10,3%», — говорится в сообщении.

Кроме этого, незначительно выросли цены на:

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канализацию — +0,6%

водоснабжение — +0,7%

ремонт и содержание жилья — +1,6%

вывоз бытовых отходов — +1,6%

Напомним, НБУ сообщил, что услуги ЖКХ в Украине будут расти до экономически обоснованных уровней в течение нескольких лет. В частности, дотационные тарифы на электроэнергию в Украине для бытовых потребителей могут расти быстрее. Это связано со сложной ситуацией в энергетике в результате российских атак.