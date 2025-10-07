- Дата публикации
Цены на квартиры на западе Украины бьют рекорды: где жилье подорожало больше всего
Львов и Ужгород удерживают статус дорогих городов на западе, но по темпам роста цен их опережают другие областные центры. Анализируем, где покупать недвижимость стало самое затратное.
За последние полгода рынок недвижимости западных областей переживает реальный бум. Стоимость квартир в некоторых городах взлетела на 13%, превращая жилье в роскошь, но есть и неожиданные исключения.
Об этом говорится в аналитике ЛУН.
Лидером по стоимости жилья остается Львов, который почти не уступает столице. Интересно, что однокомнатные квартиры здесь даже немного подешевели — на 1%, до 64 500 долларов. Однако двух- и трехкомнатные продолжают дорожать.
Вторым в рейтинге идет Ужгород, где цены также держатся на высоком уровне. Здесь однокомнатные квартиры упали в цене наиболее ощутимо — на 8%, до 59 200 долларов. В то же время стоимость двухкомнатных квартир выросла на 7%.
Рекордсмены подорожания: кто в лидерах
Абсолютным чемпионом по росту цен стал Тернополь. Здесь подорожало все: однокомнатные квартиры — на рекордные 13% (до 41 300 долларов), двухкомнатные — на 12%. Новостройки также прибавили в цене 10%.
Не отстают и Черновцы, где цены на трехкомнатные квартиры выросли на 13%, а однокомнатные — на 8%. Похожая тенденция наблюдается и в Ровно: однокомнатные квартиры подорожали на 9%, а цена «квадрата» в новостройке выросла на 8%.
Самая стабильная ситуация в Киеве, где стоимость однокомнатных квартир не изменилась. Умеренный рост фиксируют в Ивано-Франковске (1-7%) и Хмельницком (3-7%). Стоит отметить, что Хмельницкий остается самым дешевым областным центром на западе, однако цены на первичном рынке здесь выросли больше всего — на 10%.
Напомним, в проекте государственного бюджета на 2026 год заложено повышение минимальной зарплаты до 8647 грн. от 1 января. По данным нардепа Ярослава Железняка, проект также предусматривает рост средней зарплаты до 30032 грн и установление прожиточного минимума на уровне 3209 грн в месяц.