Цены на квартиры на западе Украины бьют рекорды: где жилье подорожало больше всего

За последние полгода рынок недвижимости западных областей переживает реальный бум. Стоимость квартир в некоторых городах взлетела на 13%, превращая жилье в роскошь, но есть и неожиданные исключения.

Об этом говорится в аналитике ЛУН.

Лидером по стоимости жилья остается Львов, который почти не уступает столице. Интересно, что однокомнатные квартиры здесь даже немного подешевели — на 1%, до 64 500 долларов. Однако двух- и трехкомнатные продолжают дорожать.

Вторым в рейтинге идет Ужгород, где цены также держатся на высоком уровне. Здесь однокомнатные квартиры упали в цене наиболее ощутимо — на 8%, до 59 200 долларов. В то же время стоимость двухкомнатных квартир выросла на 7%.

Рекордсмены подорожания: кто в лидерах

Абсолютным чемпионом по росту цен стал Тернополь. Здесь подорожало все: однокомнатные квартиры — на рекордные 13% (до 41 300 долларов), двухкомнатные — на 12%. Новостройки также прибавили в цене 10%.

Не отстают и Черновцы, где цены на трехкомнатные квартиры выросли на 13%, а однокомнатные — на 8%. Похожая тенденция наблюдается и в Ровно: однокомнатные квартиры подорожали на 9%, а цена «квадрата» в новостройке выросла на 8%.

Самая стабильная ситуация в Киеве, где стоимость однокомнатных квартир не изменилась. Умеренный рост фиксируют в Ивано-Франковске (1-7%) и Хмельницком (3-7%). Стоит отметить, что Хмельницкий остается самым дешевым областным центром на западе, однако цены на первичном рынке здесь выросли больше всего — на 10%.

