Цены на летние фрукты могут резко взлететь: что будет с абрикосами и персиками

В этом году урожай абрикосов в Украине может сократиться на 40-60%, а персиков — на 30-50% по отношению к средним показателям. Главной причиной стали температурные аномалии в феврале-апреле, угрожающие уничтожением более половины цветочных почек.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил аналитик ассоциации «Ягодничество Украины» Денис Миронов.

Как повлияла погода на урожай 2026 года

По словам эксперта, больше всего от холодов пострадают центральные и южные регионы, где деревья зацветают быстрее всего. Критическую угрозу для косточковых культур представляет именно снижение температуры в фазе цветения.

«Самым уязвимым является абрикос: снижение температуры до -1…-3°С в фазе цветения способно убить пестик цветка. Кроме того, холода ниже 10-12°С останавливают лет пчел, оставляя уцелевшие цветы незапыленными», — рассказывает аналитик.

Миронов заметил, что решающим фактором является продолжительность морозов. Кратковременные заморозки позволяют тканям цветка не промерзнуть полностью, а фермерам — применить методы спасения, таких как задымление или смешивание воздуха. Однако если холод держится несколько суток, урожай неизбежно погибает.

Читайте также В Украине дешевеют овощи из оливье-набора: как изменились цены

Будет ли дефицит и рост цен на фрукты?

Сообщается, что из-за ожидаемого неурожая на рынке прогнозируют высокую угрозу дефицита. Несмотря на импорт из Турции, Греции, Испании и Молдовы, иностранная продукция не сможет полностью удовлетворить спрос. Это приведет к существенному удорожанию фруктов.

«В зависимости от уровня дефицита цены на абрикосы и персики возрастут от 20% до 80%. Из-за ограниченного предложения ожидается ощутимое подорожание: при умеренном дефиците цены вырастут на 20-30%, а в худшем сценарии значительные потери фрукты могут подорожать на 50-80%», — отмечает Денис Миронов.

Также добавил, что в настоящее время Турция остается основным поставщиком, обеспечивающим около 39% импорта этих косточковых культур в Украину.

Напомним, рост цен на газ останавливает производство удобрений, а проблемы с логистикой резко увеличивают стоимость транспортировки зерна, что неизбежно приведет к удорожанию продуктов.

К слову, в Украине стоимость помидоров достигла критической отметки, установив новый исторический максимум удорожания. По состоянию на 21 апреля в супермаркетах зафиксирована самая большая за последние 9 лет средняя цена на томаты разных сортов.

Кроме того, на этой неделе розничные цены на качественную морковь выросли из-за высокого спроса на фоне ограниченного предложения.