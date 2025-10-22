- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 193
- Время на прочтение
- 2 мин
Цены на лук снова начали "кусаться": что происходит на полях
Неблагоприятная погода испортила планы аграриев, а цены на лук взлетели на 12%.
Если вы в последние дни заметили, что лук на рынке или в магазинах немного «подрос» в цене, то это не случайность. Аналитики фиксируют рост цен на этот популярный овощ, и причина, как всегда, кроется не только в экономике, но и в погоде, которая на этот раз подложила свинью украинским фермерам.
Об этом сообщает EastFruit.
Битва за урожай
Свежие данные свидетельствуют: в среднем по Украине отпускная цена на репчатый лук подскочила на 12% только за последнюю рабочую неделю. Сейчас производители продают ее примерно по 7-13 гривен за килограмм . Конечно, до «космических» цен в прошлом году еще далеко, ведь даже с этим подорожанием лук на 21% дешевле, чем год назад. Но тенденция все равно неприятна.
Почему цены поползли вверх? Головная боль аграриев - дожди и холодная погода . Из-за этого многие хозяйства были вынуждены просто остановить уборку урожая. Как следствие, на рынке резко снизилось предложение.
«Часть урожая овощей по-прежнему остается в полях, при этом их качество постепенно ухудшается. Более того, лук в полях начал прорастать, что также негативно скажется на дальнейшем качестве продукции», — цитирует фермеров издание.
То есть лук, который должен лежать на складах, сейчас или мокнет, или начинает активно прорастать прямо в почве , превращаясь в неликвид.
Фермеры делают ставку на хранение
Ситуацию усугубляет и то, что производители, помня прошлогодний ценовой бум, пытаются быть осторожнее. Они не спешат выбрасывать на рынок все запасы, а большую часть качественного лука закладывают на хранение .
Таким образом, на продажу сейчас идут лишь небольшие партии, дополнительно стимулирующие рост цен, ведь спрос остается высоким. Аналитики предупреждают, что в ближайшее время ждать снижения цены не стоит по крайней мере пока фермеры не завершат оставшийся сбор урожая.
Напомним, пока цены на картофель в Украине держатся стабильно, но с приходом холодов ситуация может измениться. Эксперты предупреждают о возможном дефиците популярного корнеплода.