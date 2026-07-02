Цены на малину вырастут: эксперт объяснил, чего ждать украинцам в разгар сезона

Малина / © Associated Press

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Активный сезон украинских ягод начался в июле, однако в этом году малина обойдется дороже. Несмотря на рост урожая, цены на популярную ягоду уже выросли на 10–15%, тогда как смородина пока удерживает прошлогодний уровень стоимости.

Об этом рассказал аналитик ассоциации «Ягідництво України» Денис Миронов.

По его словам, в этом году урожай малины ожидается на 4–8% больше, чем в 2025 году.

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«По малине ожидается увеличение урожая примерно на 4–8% по сравнению с 2025 годом. Что касается цен, то малина пока подорожала в среднем на 10–15%», — отметил эксперт.

Что происходит со смородиной

В то же время ситуация со смородиной остается более стабильной. По оценкам экспертов, ее урожайность тоже несколько выросла, а цены почти не изменились по сравнению с прошлым годом.

«Цены на смородину колеблются менее активно, чем в прошлом году, и в целом остаются близкими к уровню 2025 года», — пояснил Миронов.

Когда ягоды будут самыми дешевыми

Именно июль является пиком сезона малины и смородины. В этот период на рынке преобладает продукция украинских производителей, поэтому сейчас покупатели могут найти самые выгодные предложения.

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По словам эксперта, внутренний рынок практически полностью снабжается отечественной продукцией, а потребности в импорте этих ягод во время сезона нет.

«Основным фактором, определяющим ситуацию на рынке, является цена, а не дефицит продукции», — подчеркнул Миронов.

Украина остается одним из крупнейших производителей и экспортеров малины и смородины в Европе, поэтому сезонное предложение ягод на внутреннем рынке будет достаточным.

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